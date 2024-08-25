Церковный праздник 26 августа: что запрещено делать в день мучеников Адриана и Натальи

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 26 августа.

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Какой церковный праздник 26 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

26 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Адриана и мученицы Натальи.

Какие праздники 26 августа

В Украине и мире 26 августа отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 26 августа

По новому церковному календарю, 26 августа в Украине отмечают день мученика Адриана и мученицы Натальи.

Из библейских преданий известно, что Адриан и Наталья были супругами из Никомидии, что в Малой Азии. Они жили во времена императора Максимиана, который был известен своими ужасными и жестокими преследованиями христиан. Адриан был язычником и служил чиновником при дворе императора, тогда как Наталья была тайной христианкой. Во время одного из гонений Адриан встретил группу христиан, которые отказались отречься от своей веры, даже под угрозой смерти. Пораженный их мужеством, Адриан решил присоединиться к ним и открыто признал себя христианином.

Его заключили в тюрьму вместе с другими христианами, и Наталья, узнав об этом, поддерживала его и навещала в тюрьме. Адриан подвергся жестоким пыткам и был казнен вместе с другими мучениками. Наталья, пережившая своего мужа, продолжала помогать преследуемым христианам и умерла на его могиле.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 26 августа

В народе считают, что в этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой, ведь существует риск сорвать собственное здоровье.

Также 26 августа нельзя давать деньги в долг, ведь деньги могут не вернуться.

Считается, что в этот день также не стоит грустить и плакать.

День Ангела 26 августа

26 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Арсен, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

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