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Церковный праздник 24 августа: что категорически запрещено делать в этот день

Юлия Закрепа
23 августа 2024, 08:56
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 24 августа.
Церковный праздник 24 августа: что категорически запрещено делать в этот день
Что нельзя делать 24 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash

24 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

Какие праздники 24 августа

В Украине и мире 24 августа отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Независимости Украины
  • День рождения картофельных чипсов
  • День города Перемышляны в Украине
  • Международный день удивительной музыки

Церковный праздник 23 августа

По новому церковному календарю, 23 августа в Украине отмечают день священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

Известно, что святой Евтихий был одним из выдающихся учеников апостола Иоанна Богослова. Он родился в Севастополе, что в Малой Азии и имел особую ревность к христианской вере с самого детства.

Евтихий был посвящен в епископы апостолом Иоанном и служил в городе Севастии. Он активно проповедовал Евангелие, обращал многих язычников в христианство, исцелял больных и совершал другие чудеса. Из-за сильной веры святого Евтихия постоянно преследовала языческая власть - его несколько раз арестовывали и подвергали пыткам.

Во время одного из преследований, по приказу императора Домициана, Евтихий был брошен в кипящий котел, но остался невредимым. Это чудо настолько поразило многих, что многие люди обратились в христианство. После этого Евтихий был подвергнут еще более жестоким мучениям и в конце концов был обезглавлен.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 24 августа

  • В этот день стоит очень осторожно пользоваться острыми предметами, но лучше вообще не брать в руки острые предметы.
  • Не стоит играть с огнем, чтобы не навлечь беду - стоит осторожно пользоваться огнем.
  • 24 августа запрещено ходить на рыбалку к открытым водоемам, ведь существует риск навлечь беду.

День Ангела 24 августа

24 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

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