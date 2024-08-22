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Церковный праздник 23 августа: что запрещено делать в этот день

Юлия Закрепа
22 августа 2024, 15:54
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 августа.
Церковный праздник 23 августа: что запрещено делать в этот день
Что нельзя делать 23 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

23 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Луппа Солунского.

Какие праздники 23 августа

В Украине и мире 23 августа отмечают такие праздники:

видео дня
  • Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма
  • День Государственного Флага Украины
  • День города Харьков
  • Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Церковный праздник 23 августа

По новому церковному календарю, 23 августа в Украине отмечают день мученика Луппа Солунского.

Из преданий известно, что он жил в городе Солунь, а ныне это Салоники, что в Греции. Лупп стал свидетелем мученической смерти своего хозяина, а после смерти Димитрия, Лупп взял его окровавленную тунику и перстень, обагрений мученической кровью, и с помощью этих святынь совершил много чудес и исцелений. За свою проповедь христианства Лупп был арестован и подвергнут мученической смерти по приказу императора Максимиана.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 23 августа

  • В народе считают, что в этот день запрещено пускать незнакомых людей в собственный дом.
  • Также наши предки верили, что в этот день запрещено подметать пол в доме.
  • 23 августа нельзя ходить в грязной одежде, ведь так можно отпугнуть удачу.

День Ангела 23 августа

23 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Какой, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.

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