Церковный праздник 21 августа: что запрещено делать на пророка Самуила

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 21 августа.

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Какой праздник 21 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

21 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день пророка Самуила.

Какие праздники 21 августа

В Украине и мире 20 августа отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 21 августа

По новому церковному календарю, 21 августа в Украине отмечают день апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта.

Известно, что святой Фаддей происходил из еврейского народа и был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа - поэтому его часто называют "братом Господним". В Новом Завете его иногда путают с апостолом Иудой Искариотом из-за имени Иуда, поэтому его чаще называют "Иудей" или "Иуда Иудей".

Иуда был среди 12 апостолов, которые сопровождали Иисуса во время его проповедований. После Вознесения Иисуса он вместе с другими апостолами получил миссию распространять христианское учение по всему миру. Иудей претерпел мученическую смерть из-за своей проповеднической деятельности и приверженности к Богу.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 21 августа

Считается, что в этот день не стоит заниматься расточительством.

В этот день также запрещено поднимать чужие вещи с земли, особенно, если это монеты.

В народе считают, что никогда не стоит жаловаться на судьбу или сильно хвастаться успехами.

День Ангела 21 августа

21 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Параска.

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