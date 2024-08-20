Церковный праздник 20 августа: что запрещено делать на пророка Самуила

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 20 августа.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-20-serpnya-shcho-zaboroneno-robiti-na-proroka-samujila-10589954.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 20 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

20 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день пророка Самуила.

Какие праздники 20 августа

В Украине и мире 20 августа отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день картофеля фри

Всемирный день лени

Всемирный день москитов

Церковный праздник 20 августа

По новому церковному календарю, 20 августа в Украине отмечают день пророка Самуила.

Из преданий известно, что святой Самуил родился по молитвам своей матери Анны, которая долгое время не могла иметь детей. Анна дала обет, что если у нее родится сын, она посвятит его жизнь Господу. Ее молитва была услышана и впоследствии она родила сына, которого назвала Самуилом, что означает "выпрошенный у Бога".

Когда Самуилу исполнилось три года, мать отдала его на служение первосвященнику Илие. Самуил рос в храме и в 12 лет получил откровение от Бога о том, что дом Илия будет наказан за грехи его сыновей. После смерти Илия Самуил стал судьей и пророком Израиля, восстановил закон и порядок в стране. Также Самуил помазал на царство первого царя Израиля - Саула, а позже Давида. Жизнь святого и его деяния описаны в Первой и Второй книгах Самуиловых в Библии.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 20 августа

Считается, что в этот день запрещено стричь волосы и ногти, ведь можно таким образом ухудшить здоровье.

Категорически запрещено 20 августа ссориться и употреблять нецензурную лексику.

В народе считают, что в этот день не рекомендуется свататься или гулять свадьбу.

День Ангела 20 августа

20 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Макар, Анна, Ираида.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред