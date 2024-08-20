Церковный праздник 20 августа: что запрещено делать на пророка Самуила

20 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день пророка Самуила.
Какие праздники 20 августа
В Украине и мире 20 августа отмечают такие праздники:
- Всемирный день картофеля фри
- Всемирный день лени
- Всемирный день москитов
Церковный праздник 20 августа
По новому церковному календарю, 20 августа в Украине отмечают день пророка Самуила.
Из преданий известно, что святой Самуил родился по молитвам своей матери Анны, которая долгое время не могла иметь детей. Анна дала обет, что если у нее родится сын, она посвятит его жизнь Господу. Ее молитва была услышана и впоследствии она родила сына, которого назвала Самуилом, что означает "выпрошенный у Бога".
Когда Самуилу исполнилось три года, мать отдала его на служение первосвященнику Илие. Самуил рос в храме и в 12 лет получил откровение от Бога о том, что дом Илия будет наказан за грехи его сыновей. После смерти Илия Самуил стал судьей и пророком Израиля, восстановил закон и порядок в стране. Также Самуил помазал на царство первого царя Израиля - Саула, а позже Давида. Жизнь святого и его деяния описаны в Первой и Второй книгах Самуиловых в Библии.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 20 августа
- Считается, что в этот день запрещено стричь волосы и ногти, ведь можно таким образом ухудшить здоровье.
- Категорически запрещено 20 августа ссориться и употреблять нецензурную лексику.
- В народе считают, что в этот день не рекомендуется свататься или гулять свадьбу.
День Ангела 20 августа
20 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Макар, Анна, Ираида.
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