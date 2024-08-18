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Церковный праздник 19 августа: что запрещено делать на Андрея Стратилата

Юлия Закрепа
18 августа 2024, 15:41
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 19 августа.
Церковный праздник 19 августа: что запрещено делать на Андрея Стратилата
Что нельзя делать 19 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

19 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

Какие праздники 19 августа

В Украине и мире 19 августа отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день гуманитарной помощи
  • День пасечника Украины
  • Всемирный день фотографии
  • День города Коломыя в Украине

Церковный праздник 19 августа

По новому церковному календарю, 19 августа в Украине отмечают день мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

Из преданий известно, что Андрей был римским военачальником в IV веке, во время правления императора Максимиана. Он был родом из Малой Армении и служил в войске в Сирии. Андрей был отважным военным трибуном, однако он тайно верил во Христа, хотя был не крещеный.

Во время войны с персами Андрей вместе со своим небольшим отрядом победил врага, призвав на помощь имя Иисуса Христа. После этой победы многие воины обратились в христианство. Когда Андрей вернулся из похода, его и нескольких воинов-христиан посадили в тюрьму и жестоко мучили. Император, боясь беспорядков в войске, отпустил их, но тайно приказал казнить.

Андрей вместе со своими воинами принял крещение в городе Тарсе. Вблизи армянского города Мелитина их зарубили мечами. Погибли тогда мученической смертью 2 тысячи 593 человека.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 19 августа

  • Считается, что в этот день нельзя занимать соль, ведь так можно навлечь беду.
  • В народе существует поверье, что 19 августа нельзя подметать пол или пылесосить.
  • В этот день также нельзя тяжело работать и собирать урожай в собственном саду или огороде.

День Ангела 19 августа

19 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.

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