Церковный праздник 17 августа: что запрещено делать в этот день

17 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Алипия, иконописца Печерского.
Какие праздники 17 августа
В Украине и мире 17 августа отмечают такие праздники:
- Всемирный день бездомных животных
- Бременский музыкальный фестиваль
- День картофеля
- День магазинов секонд хенд или День секонд хенда
- Международный день черного кота
Церковный праздник 17 августа
По новому церковному календарю, 17 августа в Украине отмечают день преподобного Алипия, иконописца Печерского.
Известно, что святой Алипий был киевским иконописцем, мозаистом, ювелиром, врачом и священником Киево-Печерского монастыря. Также существует информация, что он вероятно был участником росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры. Практиковал также как врач и помогал людям быстро выздороветь.
Святой Алипий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что можно делать 17 августа
- В народе считают, что 17 августа не стоит жениться, ведь существует риск, что отношения будут недолгими.
- В этот день не стоит рубить деревья или обрывать ветви без надобности. Также нельзя поджигать траву и камыш.
День Ангела 17 августа
17 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.
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