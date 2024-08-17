Церковный праздник 17 августа: что запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 17 августа.

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Какой праздник 17 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

17 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Алипия, иконописца Печерского.

Какие праздники 17 августа

В Украине и мире 17 августа отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день бездомных животных

Бременский музыкальный фестиваль

День картофеля

День магазинов секонд хенд или День секонд хенда

Международный день черного кота

Церковный праздник 17 августа

По новому церковному календарю, 17 августа в Украине отмечают день преподобного Алипия, иконописца Печерского.

Известно, что святой Алипий был киевским иконописцем, мозаистом, ювелиром, врачом и священником Киево-Печерского монастыря. Также существует информация, что он вероятно был участником росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры. Практиковал также как врач и помогал людям быстро выздороветь.

Святой Алипий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что можно делать 17 августа

В народе считают, что 17 августа не стоит жениться, ведь существует риск, что отношения будут недолгими.

В этот день не стоит рубить деревья или обрывать ветви без надобности. Также нельзя поджигать траву и камыш.

День Ангела 17 августа

17 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.

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