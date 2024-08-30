Церковный праздник 31 августа: что запрещено делать в день чествования Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 31 августа.

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Что нельзя делать 31 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

31 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Какие праздники 31 августа

В Украине и мире 31 августа отмечают такие праздники:

видео дня

День авиации Украины

Всемирный день блога или Всемирный день блогера

День еды на свежем воздухе

День дальнобойщика в Украине

Международный день солидарности

Церковный праздник 31 августа

По новому церковному календарю, 31 августа в Украине отмечают день Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Известно, что это очень важный праздник в православной церкви, который отмечается 31 августа. Согласно преданию, после Успения Пресвятой Богородицы ее пояс был передан апостолу Фоме, а впоследствии его перенесли в Константинополь. Там пояс Богородицы стал большой святыней для верующих.

Ныне пояс Пресвятой Богородицы хранится в нескольких местах, включая Ватопедский монастырь на Афоне. Этот артефакт считается чудотворным, особенно для женщин, которые просят о помощи в рождении детей или исцелении.

Праздник подчеркивает веру в заступничество Пресвятой Богородицы перед Богом за всех христиан. Событие возложения Пояса напоминает верующим о важности ее молитвенного заступничества и ее роли как Матери Божьей.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 31 августа

В этот день запрещено тяжело работать на огороде или в саду, лучше работать по дому.

В народе считают, что в этот день нельзя стричь волосы коротко, ведь существует риск потерять свою силу.

День Ангела 31 августа

31 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.

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