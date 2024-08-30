УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 31 августа: что запрещено делать в день чествования Пресвятой Богородицы

Юлия Закрепа
30 августа 2024, 12:17
21
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 31 августа.
Церковный праздник 31 августа: что запрещено делать в день чествования Пресвятой Богородицы
Что нельзя делать 31 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

31 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Какие праздники 31 августа

В Украине и мире 31 августа отмечают такие праздники:

видео дня
  • День авиации Украины
  • Всемирный день блога или Всемирный день блогера
  • День еды на свежем воздухе
  • День дальнобойщика в Украине
  • Международный день солидарности

Церковный праздник 31 августа

По новому церковному календарю, 31 августа в Украине отмечают день Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Известно, что это очень важный праздник в православной церкви, который отмечается 31 августа. Согласно преданию, после Успения Пресвятой Богородицы ее пояс был передан апостолу Фоме, а впоследствии его перенесли в Константинополь. Там пояс Богородицы стал большой святыней для верующих.

Ныне пояс Пресвятой Богородицы хранится в нескольких местах, включая Ватопедский монастырь на Афоне. Этот артефакт считается чудотворным, особенно для женщин, которые просят о помощи в рождении детей или исцелении.

Праздник подчеркивает веру в заступничество Пресвятой Богородицы перед Богом за всех христиан. Событие возложения Пояса напоминает верующим о важности ее молитвенного заступничества и ее роли как Матери Божьей.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 31 августа

  • В этот день запрещено тяжело работать на огороде или в саду, лучше работать по дому.
  • В народе считают, что в этот день нельзя стричь волосы коротко, ведь существует риск потерять свою силу.

День Ангела 31 августа

31 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы День ангела интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

12:30 Синоптик
Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

11:51 Украина
Первое крушение украинского F-16: в Пентагоне сделали заявление

Первое крушение украинского F-16: в Пентагоне сделали заявление

10:40 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту 12314

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают 9889

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины 4620

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей 4472

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей

Последние новости

12:31

Как устранить засор в ванной от волос: хитрость, о которой многие не знают

12:30

Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

12:28

Популярная российская певица-путинистка уходит со сцены

12:17

Церковный праздник 31 августа: что запрещено делать в день чествования Пресвятой Богородицы

12:04

Дрон взорвался прямо перед авто: журналисты попали под удар РФ на ДонбассеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:51

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

11:39

Как принудить РФ к миру: у Зеленского назвали условия

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Обезьянам - беспорядок, Драконам - проблемы

11:23

РФ стягивает больше войск на Курщину: в ISW раскрыли план Кремля

Реклама
10:40

Первое крушение украинского F-16: в Пентагоне сделали заявление

10:31

"Выходит на митинги в поддержку Путина": Слава Демин ошарашил правдой о своей матери

10:30

Графики изменились: каким регионам Украины экстренно отключат свет

10:11

РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами, цели сбивали в 5 областях: какие последствия

09:49

ВСУ мощно уничтожили десантную группу РФ под Курахово: пытались прорвать оборону

09:41

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

09:33

Король голый: почему статус России как сверхдержавы - карикатурное преувеличениемнение

09:30

Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способВидео

09:29

Гороскоп на завтра 31 августа: Тельцам - счастливый день, Водолеям - сумасшедшая удача

09:19

"У него всегда были молодые": молчун Меладзе завел фаворитку после развода

09:04

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

Реклама
09:00

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

08:37

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:29

Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

08:25

Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState

07:46

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

07:28

Наступление РФ на Покровск: оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ

07:05

Даже гениям будет сложно: надо найти спрятанный ключ за 7 секунд

06:41

В Сумах - взрыв и пожар: армия РФ ударила по инфраструктуре города

06:10

Как Южная Корея хочет вытеснить с рынка Китай и Россиюмнение

04:42

Принесут богатство и счастье: какие картины должны быть в квартире по фэн-шуй

04:30

Елена Мозговая сменила имидж и перестала быть похожей на себя

04:00

Маша Кондратенко прокомментировала слухи о романе с известным певцом

03:45

4 самых лучших способа, как отмыть плитку в ванной: все загрязнения бесследно исчезнутВидео

02:47

В МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России - Боррель

02:36

Россияне паникуют: враг боится захода украинских ДРГ на Курскую АЭС - Свитан

02:00

Почему стоит каждое утро выпивать стакан теплой воды: полезный фактВидео

01:47

Паралимпиада-2024: на каком месте Украина и сколько медалей уже завоевала

01:30

Блэкаут и уничтожение каскада ГЭС в РФ: названы главные цели для баллистики ВСУ

01:08

РФ использовала в Украине арктических морпехов и странную технику - Плетенчук

00:26

В ЕС обсудили возможность дать разрешение бить ВСУ по РФ: выводы встречи

Реклама
00:08

Прикоснулся к легенде: Потап засветился в компании мировых знаменитостей

29 августа, четверг
23:31

Никаких переговоров не может быть: оппозиционер РФ заявил о войне в Украине

23:27

Демин впервые раскрыл правду про роман с Мишиной: "Почему исчезла внезапно?"

22:50

"Война не по сценарию Путина": в ОП намекнули на продолжение Курской операции

22:48

Венгрия доигралась: из-за политики Орбана в ЕС возможен бойкот

22:42

Кремль может отвернуться от Курской области в обмен на войну в Украине

22:06

Новый член семьи: Дзидзьо удивил поклонников пополнением

22:05

Командующие НАТО тайно встретились в Дрездене: украинцы также присутствовали

22:04

"Положить конец войне": Украина должна использовать F-16, где это нужно - Павел

22:03

Катастрофа F-16 ВСУ: западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять