Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – эксперт

Украинский язык на приграничных с Украиной территориях России не должен удивлять, ведь для них это естественно, отметил Максим Розумный.

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К сожалению, 99% жителей приграничных с Украиной территорий не чувствуют принадлежности к украинской нации - Розумный / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Такие регионы, как Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и Краснодар – этнические украинские земли. Однако проблема состоит в том, что 99% местного населения не чувствует своей причастности к Украине. Об этом заявил политолог, доктор политических наук Максим Розумный.

Во время чата на Главреде у него спросили о том, не является ли удивительным факт того, сколько людей в Курской области говорят на украинском языке или суржике.

В ответ политолог рассказал, как еще 20 лет назад был в Судже и там с ним говорили на украинском.

"Меня это абсолютно не удивляет. В 2004 году в составе делегации Украинского всемирного координационного совета, который тогда возглавлял Михаил Горынь, я ездил по приграничным регионам Российской Федерации, в частности, был в Курске, Воронеже, Белгороде и Ростове-на-Дону, аж до Краснодара доехал. В Судже у нас была ночевка. Там к нашему автобусу подошли местные, спросили, откуда мы. Сказали – из Киева. На что они ответили: "Шуткуете?". То есть люди действительно там так говорят, для них украинский язык является вполне естественным", - говорит Розумный.

Смотрите чат на Главреде с Максимом Розумным:

Впрочем, по его словам, проблема в том, что почти все люди, которые проживают на этнических украинских землях, политически не связывают себя с Украиной.

"Все перечисленные города – этнические украинские земли, но это вовсе не означает, что население этих территорий политически себя осознает украинцами. К сожалению, 99% из них не чувствуют своей причастности к украинской нации", - подчеркнул Максим Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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