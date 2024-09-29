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Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – эксперт

Андрей Ганчук
29 сентября 2024, 19:40
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Украинский язык на приграничных с Украиной территориях России не должен удивлять, ведь для них это естественно, отметил Максим Розумный.
Розумный, Россия
К сожалению, 99% жителей приграничных с Украиной территорий не чувствуют принадлежности к украинской нации - Розумный / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Такие регионы, как Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и Краснодар – этнические украинские земли. Однако проблема состоит в том, что 99% местного населения не чувствует своей причастности к Украине. Об этом заявил политолог, доктор политических наук Максим Розумный.

Во время чата на Главреде у него спросили о том, не является ли удивительным факт того, сколько людей в Курской области говорят на украинском языке или суржике.

В ответ политолог рассказал, как еще 20 лет назад был в Судже и там с ним говорили на украинском.

"Меня это абсолютно не удивляет. В 2004 году в составе делегации Украинского всемирного координационного совета, который тогда возглавлял Михаил Горынь, я ездил по приграничным регионам Российской Федерации, в частности, был в Курске, Воронеже, Белгороде и Ростове-на-Дону, аж до Краснодара доехал. В Судже у нас была ночевка. Там к нашему автобусу подошли местные, спросили, откуда мы. Сказали – из Киева. На что они ответили: "Шуткуете?". То есть люди действительно там так говорят, для них украинский язык является вполне естественным", - говорит Розумный.

Смотрите чат на Главреде с Максимом Розумным:

Впрочем, по его словам, проблема в том, что почти все люди, которые проживают на этнических украинских землях, политически не связывают себя с Украиной.

"Все перечисленные города – этнические украинские земли, но это вовсе не означает, что население этих территорий политически себя осознает украинцами. К сожалению, 99% из них не чувствуют своей причастности к украинской нации", - подчеркнул Максим Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Что происходит в Курской области – новости по теме:

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм в Курской области. В Институте изучения войны считают, что на днях украинская армия продолжила свои штурмы, но продвижений зафиксировано не было.

Россияне наращивают группировку, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области, сказал военный эксперт Владислав Селезнев. Однако пока вражеские силы не могут подготовить мероприятия для реализации такой задачи.

Жители Курской области могли бы поддержать создание Курской народной республики, предположил Максим Розумный. По его мнению, они бы согласились с такой инициативой, если бы им дали определенные обещания.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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