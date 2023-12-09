Головоломка для тех, у кого идеальное зрение: нужно за 11 секунд найти лампочку

Когда вам скучно и хочется разнообразия, попробуйте поразгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии помогут занимательно провести время и потренировать мозг. На этот раз нам предлагают найти ламочку в библиотеке.
Головоломка от Jagranjosh действительно крайне непростая. Чтобы ее разгадать, нужно обладать очень четким зрением и хорошей концентрацией. Отыскать лампочку реально непросто.
На картинке – библиотека с книгами на полках. Женщина приносят новые книги, а мужчина держит книгу на полке при помощи лестницы. Дети учатся, некоторые из них играют в настольные игры.
Ваша задача – за 11 секунд найти, где же здесь лампочка.
Готовы? Тогда поехали!
Не нашли лампочку? Не расстраивайтесь, головоломка реально крайне непростая. Ловите отгадку: лампочка спрятана в книге в нижнем ряду полки с правой стороны.
Пробуйте и другие головоломки. Например, у нас для вас есть оптическая иллюзия, где надо за 9 секунд найти кошек. Коты рыже-белые, некоторые из них даже в черных шляпах. А вам понадобится найти белых кошек.
Также предлагаем вам и хитрую головоломку для самых внимательных. Белые медведи в разноцветных свитерах ловят рыбу и ее ищут. Вам нужно за 10 секунд найти ее быстрее медведей.
Можете попробовать найти кота за 8 секунд. В этой головоломке кот прячется среди кексов. Вся фишка в том, что кексы похожи на животное, и это путает человека.
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