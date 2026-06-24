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Сбой в Резерв+: какие сервисы не работают и что будет с отсрочками

Анна Ярославская
24 июня 2026, 08:40
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Из-за сбоя в приложении Резерв+ пользователи временно не могут обновить свой статус.
Резерв+
Оформление отсрочки по инвалидности Резерв+ приостановлено / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что произошло с Резерв+:

  • В Резерв+ временно отключили часть услуг для лиц с инвалидностью
  • Изменения не влияют на уже оформленные ранее отсрочки от призыва
  • Сервисы запустят после восстановления стабильного обмена реестров

В среду, 24 июня, в приложении Резерв+ временно приостановили работу отдельных сервисов, требующих подтверждения данных об инвалидности через другие государственные системы.

Как сообщили в Минобороны Украины, в настоящее время недоступны такие сервисы:

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  • подача заявления на отсрочку по причине инвалидности;
  • обновление данных об инвалидности в режиме онлайн;
  • проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

"Это сделано для того, чтобы не допустить ошибок при обработке заявлений из-за некорректного ответа реестров социальной сферы", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований.

"После восстановления стабильного обмена данными услуги вновь станут доступны в "Резерв+". Об этом мы сообщим дополнительно", — отметили в МОУ.

Сбой в Резерв+: какие сервисы не работают и что будет с отсрочками
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости

Как писал Главред, Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, возникавшие во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

В Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовать забронированных сотрудников предприятий.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контракты при условии надлежащего финансирования.

Новые правила мобилизации: что изменится

В июне в рамках армейской реформы в мобилизации произойдут определенные изменения. Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко рассказал, что первое изменение касается повышения средней заработной платы на предприятии, что является условием для бронирования сотрудников. На данный момент речь идет о 2,5 минимальных зарплатах.

Второе изменение касается введения изменений в отношении некоторых работников, которые не учитываются в общих списках военнообязанных для бронирования. В частности, речь идет о женщинах-военнообязанных, которые не включаются на предприятии в общий список военнообязанных при бронировании других лиц.

"Условно говоря, если на предприятии трудоустроена одна женщина-военнообязанная и один мужчина-военнообязанный, такой мужчина не может быть забронирован с квотой 50%. Необходимо, чтобы на предприятии был трудоустроен именно военнообязанный мужчина. Также сейчас в эти квоты не учитываются работники, которые уже забронированы другими предприятиями", — подчеркнул Муренко.

Третье изменение касается критичности самих предприятий. Сейчас критичность определяют профильные министерства и военные администрации. Однако в планах изменить это: на уровне министерств планируют пересмотреть требования к определению предприятий как критически важных.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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