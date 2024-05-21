Родные точно не пропустят такой обед: простой рецепт огуречника

Рецепт огуречника, который станет отменным вариантом для семейного обеда.

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Огуречник (рассольник) простой рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Наверняка вы уже давненько готовили огуречник (рассольник) – предлагаем вам простой рецепт этого блюда с перловой крупой. Стоит отметить, что это постный огуречник и, при желании, его можно сварить на мясном бульоне.

Огуречник с перловкой – легкий рецепт

Ингредиенты:

корень сельдерея 100 г;

лук 2 шт.;

морковь 1 шт.;

перловая крупа 100 г;

картофель 4 шт.;

квашеные огурцы 3 шт.;

копченая паприка;

соль;

перец;

лавровый лист.

Перловую крупу предварительно замочите в холодной воде.

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В кастрюлю отправляем нарезанный на крупные куски сельдерей, целую луковицу, морковь, подготовленную крупу, лавровый лист, добавляем воду и варим на небольшом огне.

Картофель, лук и огурцы нарезаем на кубики.

Овощной бульон солим и варим после закипания еще 40 минут. Теперь достаем лук, сельдерей, лавровый лист и морковь.

Добавляем картофель в кастрюлю, а также обратно отправляем в кастрюлю отварную морковь, которую нужно нарезать на кубики.

Нарезанный лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем копченую паприку или же другие специи и отправляем в общую кастрюлю.

Теперь добавляем подготовленные огурцы (можно добавить еще и рассол), варим еще минут 5 и готово.

При подаче огуречник можно украсить зеленью и подать со сметаной. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить огуречник:

Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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