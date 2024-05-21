Родные точно не пропустят такой обед: простой рецепт огуречника

Наверняка вы уже давненько готовили огуречник (рассольник) – предлагаем вам простой рецепт этого блюда с перловой крупой. Стоит отметить, что это постный огуречник и, при желании, его можно сварить на мясном бульоне.
Огуречник с перловкой – легкий рецепт
Ингредиенты:
- корень сельдерея 100 г;
- лук 2 шт.;
- морковь 1 шт.;
- перловая крупа 100 г;
- картофель 4 шт.;
- квашеные огурцы 3 шт.;
- копченая паприка;
- соль;
- перец;
- лавровый лист.
Перловую крупу предварительно замочите в холодной воде.
В кастрюлю отправляем нарезанный на крупные куски сельдерей, целую луковицу, морковь, подготовленную крупу, лавровый лист, добавляем воду и варим на небольшом огне.
Картофель, лук и огурцы нарезаем на кубики.
Овощной бульон солим и варим после закипания еще 40 минут. Теперь достаем лук, сельдерей, лавровый лист и морковь.
Добавляем картофель в кастрюлю, а также обратно отправляем в кастрюлю отварную морковь, которую нужно нарезать на кубики.
Нарезанный лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем копченую паприку или же другие специи и отправляем в общую кастрюлю.
Теперь добавляем подготовленные огурцы (можно добавить еще и рассол), варим еще минут 5 и готово.
При подаче огуречник можно украсить зеленью и подать со сметаной. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить огуречник:
Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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