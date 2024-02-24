Надежная замена борщу: готовим автентичный закарпатский суп боб левеш с колбасой

Кроме колбасы в блюдо стоит добавить копченые ребра.

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Боб левеш с фасолью/ Коллаж Главред, фото bing.com, vkuso

Если борщи и супы уже приелись, а для настоящего бограча лучше иметь мангал, можно приготовить автентичное закарпатское блюдо боб левеш. Главред рассказывает, как удивить ним всю семью.

Боб левеш по-закарпатски - рецепт

Інгредиенты:

500 г копченых ребер

300 г копченой колбасы (любой)

450 г белой фасоли

2500 мл воды

большая морковь (примерно 200 г)

250 мл пюре из помидоров или домашнего кетчупа

2 луковицы (примерно 220 г)

150 г корня сельдерея

зелень петрушки

5 зубчиков чеснока

1 шт острого перца

соль

перец

копченая паприка (1.5 ст.л)

лавровый лист

10 штук перца горошком

2 ст. л муки

Ингредиенты для клецок:

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1 яйцо

соль

70-80 г муки

Приготовление: Набрать воду в кастрюлю, бросить в нее копченые ребра, лук, лавровый лист, перец горошком и соль. Варим 15 минут, после чего добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея, варим еще 15 минут. Лук достаем и выбрасываем, ребра достать и отделить от костей. В кастрюлю влить помидорное пюре и забросить мясо из ребер.

Параллельно делаем зажарку. В скоровороде обжарить нарезанный кубиком лук, копченую колбасу 7 минут. Затем добавить паприку, муку. Вымешиваем, доливаем 4 черпака нашего бульона, добавить петрушку, острый перец и чеснок. Протушить 5 минут и добавить в кастрюлю вместе с белой фасолью. Варить 15 минут.

Делаем клецки. В отдельную тарелку добавить яйцо, соль. Взбить вилкой и постепенно добавить муку, пока не получится мягкое тесто. От него отщипнуть маленькие кусочки и забросить их в кастрюлю. Проварить 7 минут. Перед подачей блюда добавить сверху петрушку.

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