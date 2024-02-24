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Надежная замена борщу: готовим автентичный закарпатский суп боб левеш с колбасой

Лидия Неплях
24 февраля 2024, 14:11обновлено 24 февраля, 15:11
Кроме колбасы в блюдо стоит добавить копченые ребра.
Время приготоления Время приготовления: 55 минут
Кухня Кухня Украинская
Надежная замена борщу: готовим автентичный закарпатский суп боб левеш с колбасой
Боб левеш с фасолью/ Коллаж Главред, фото bing.com, vkuso

Если борщи и супы уже приелись, а для настоящего бограча лучше иметь мангал, можно приготовить автентичное закарпатское блюдо боб левеш. Главред рассказывает, как удивить ним всю семью.

Боб левеш по-закарпатски - рецепт

Інгредиенты:

  • 500 г копченых ребер
  • 300 г копченой колбасы (любой)
  • 450 г белой фасоли
  • 2500 мл воды
  • большая морковь (примерно 200 г)
  • 250 мл пюре из помидоров или домашнего кетчупа
  • 2 луковицы (примерно 220 г)
  • 150 г корня сельдерея
  • зелень петрушки
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 шт острого перца
  • соль
  • перец
  • копченая паприка (1.5 ст.л)
  • лавровый лист
  • 10 штук перца горошком
  • 2 ст. л муки

Ингредиенты для клецок:

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  • 1 яйцо
  • соль
  • 70-80 г муки

Приготовление: Набрать воду в кастрюлю, бросить в нее копченые ребра, лук, лавровый лист, перец горошком и соль. Варим 15 минут, после чего добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея, варим еще 15 минут. Лук достаем и выбрасываем, ребра достать и отделить от костей. В кастрюлю влить помидорное пюре и забросить мясо из ребер.

Параллельно делаем зажарку. В скоровороде обжарить нарезанный кубиком лук, копченую колбасу 7 минут. Затем добавить паприку, муку. Вымешиваем, доливаем 4 черпака нашего бульона, добавить петрушку, острый перец и чеснок. Протушить 5 минут и добавить в кастрюлю вместе с белой фасолью. Варить 15 минут.

Делаем клецки. В отдельную тарелку добавить яйцо, соль. Взбить вилкой и постепенно добавить муку, пока не получится мягкое тесто. От него отщипнуть маленькие кусочки и забросить их в кастрюлю. Проварить 7 минут. Перед подачей блюда добавить сверху петрушку.

Смотрите, как приготовить боб левеш, фасолевый венгерский суп:

@mil_alexx_pp ?БОБ ЛЕВЕШ - НЕРЕАЛЬНО СМАЧНА СТРАВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ КУХНІ на ряду з бограчем, одна з найсмачніших страв що я куштував ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо? ✅Нам знадобиться: ?500г копчених ребер +300г копченої ковбаси(будь-якої) ?450г білої квасолі ?2500мл води? ?велика морквина(200г)? ?250мл. пюре з помідору чи домашнього кетчупу ?2 цибулини 220г? ?150г кореня селери ?зелень петрушки, 5зубчиків часнику, 1шт гострого перцю ?сіль, перець, копчена паприка 1.5ст.л, лавровий лист, 10шт перцю горошком ?2ст.л борошна для галушок: ?1 яйце, сіль, 70-80г борошна ⏳час приготування: 2 години ?КБЖВ на 100г:К.96 Б.4 Ж.5.5 В.6.8 ?Прийом: обід ⚖️вага всієї порції - 3000г #боблевеш#бограч#закарпатськакухня#українськакухня#картопля#печеня#копчення#рецептиукраїнською♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

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