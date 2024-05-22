Такие бутерброды сметут за 1 секунду: быстрый рецепт вкуснейшей закуски

Готовим шикарную закуску на стол за 1 минуту. Такой рецепт бутербродов настолько простой, что их разметут со стола за 1 секунду.
Удивительные весенние гренки с начинкой на улет. Рецепт бутербродов понравится всем. Обязательно сохраняйте себе.
Весенние бутерброды - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт
- Укроп
- Зеленый лук
- Майонез легкий - 1 столовая ложка
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль, перец по вкусу
- Багет
- Огурец - 1 шт
- Листья салат
Яйца отварить до готовности, остудить и почистить.
В глубокой тарелке яйца размять вилкой.
Помыть и обсушить укроп, мелко порезать и добавить к яйцам.
Зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить в тарелку к яйцам и укропу.
Добавляем по вкусу соль, перец, майонез и все хорошо перемешать.
Выбираем хлеб по вкусу, можно багет. Обсудить на сухой сковороде с двух сторон или сделать гренки в тостере.
1 зубчик чеснока почистить и натереть гренки.
На каждую гренки выложить листья салата, предварительно их помыть и обсушить.
На салат выложить яичную намазку. Украсить гренки кусочками нарезанных огурцов.
Такая вкуснейшая намазка на бутеброды подойдет как для светлого, так и для темного хлеба.
Смотрите видео, как готовить вкусные гренки с намазкой рецепт:
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