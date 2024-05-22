Такие бутерброды сметут за 1 секунду: быстрый рецепт вкуснейшей закуски

Шикарные гренки с намазкой. Удивительный рецепт бутербродов, которые готовить 5 минут.

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Лучший рецепт гренок за 1 минуту / Коллаж Главред, фото goodfon

Готовим шикарную закуску на стол за 1 минуту. Такой рецепт бутербродов настолько простой, что их разметут со стола за 1 секунду.

Удивительные весенние гренки с начинкой на улет. Рецепт бутербродов понравится всем. Обязательно сохраняйте себе.

Весенние бутерброды - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Яйца - 3 шт

Укроп

Зеленый лук

Майонез легкий - 1 столовая ложка

Чеснок - 1 зубчик

Соль, перец по вкусу

Багет

Огурец - 1 шт

Листья салат

Яйца отварить до готовности, остудить и почистить.

В глубокой тарелке яйца размять вилкой.

Помыть и обсушить укроп, мелко порезать и добавить к яйцам.

Зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить в тарелку к яйцам и укропу.

Добавляем по вкусу соль, перец, майонез и все хорошо перемешать.

Выбираем хлеб по вкусу, можно багет. Обсудить на сухой сковороде с двух сторон или сделать гренки в тостере.

1 зубчик чеснока почистить и натереть гренки.

На каждую гренки выложить листья салата, предварительно их помыть и обсушить.

На салат выложить яичную намазку. Украсить гренки кусочками нарезанных огурцов.

Такая вкуснейшая намазка на бутеброды подойдет как для светлого, так и для темного хлеба.

Смотрите видео, как готовить вкусные гренки с намазкой рецепт:

Кто такая veseliyseli? veseliyseli - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На veseliyseli подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети.

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