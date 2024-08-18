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Эти кабачки разметают даже на праздничном столе - рецепт просто огонь

Элина Чигис
18 августа 2024, 17:19
83
Рецепт консервированных кабачков, который обожают все хозяйки за простоту приготовления.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Консервированные кабачки с кетчупом - рецепт
Консервированные кабачки с кетчупом - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если у вас есть два килограмма кабачков, тогда попробуйте их законсервировать в маринаде с кетчупом и у вас получится отменная закуска на зиму. Чудесный вариант для разнообразия домашних заготовок!

Консервированные кабачки с кетчупом – рецепт

Ингредиенты:

  • кабачки 2 кг
  • вода 7 стаканов
  • уксус 1 стакан
  • сахар 1 стакан
  • соль 2 ст. л.
  • кетчуп "Чили" 8 ст. л.
  • гвоздика 1 ч. л.
  • перец черный 1 ч. л.

Кабачки помойте и нарежьте на кружочки, но не очень тонко. Простерилизуйте банки и крышки.

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Закипятите воду для маринада, добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили", уксус, все перемешайте и проварите 15 минут на небольшом огне.

В горячие банки отправьте гвоздику, перец, кабачки.

Залейте все горячим маринадом и стерилизуйте 10 минут.

Закатайте банки крышками, переверните и накройте полотенцем до остывания.

Храните в темном месте. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить консервированные кабачки:

Кто такая vistovska_cooking

vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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