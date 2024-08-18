Эти кабачки разметают даже на праздничном столе - рецепт просто огонь

Рецепт консервированных кабачков, который обожают все хозяйки за простоту приготовления.

https://glavred.info/recipes/eti-kabachki-razmetayut-dazhe-na-prazdnichnom-stole-recept-prosto-ogon-10589522.html Ссылка скопирована

Консервированные кабачки с кетчупом - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если у вас есть два килограмма кабачков, тогда попробуйте их законсервировать в маринаде с кетчупом и у вас получится отменная закуска на зиму. Чудесный вариант для разнообразия домашних заготовок!

Консервированные кабачки с кетчупом – рецепт

Ингредиенты:

кабачки 2 кг

вода 7 стаканов

уксус 1 стакан

сахар 1 стакан

соль 2 ст. л.

кетчуп "Чили" 8 ст. л.

гвоздика 1 ч. л.

перец черный 1 ч. л.

Кабачки помойте и нарежьте на кружочки, но не очень тонко. Простерилизуйте банки и крышки.

видео дня

Закипятите воду для маринада, добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили", уксус, все перемешайте и проварите 15 минут на небольшом огне.

В горячие банки отправьте гвоздику, перец, кабачки.

Залейте все горячим маринадом и стерилизуйте 10 минут.

Закатайте банки крышками, переверните и накройте полотенцем до остывания.

Храните в темном месте. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить консервированные кабачки:

Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред