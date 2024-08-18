Эти кабачки разметают даже на праздничном столе - рецепт просто огонь

Если у вас есть два килограмма кабачков, тогда попробуйте их законсервировать в маринаде с кетчупом и у вас получится отменная закуска на зиму. Чудесный вариант для разнообразия домашних заготовок!
Консервированные кабачки с кетчупом – рецепт
Ингредиенты:
- кабачки 2 кг
- вода 7 стаканов
- уксус 1 стакан
- сахар 1 стакан
- соль 2 ст. л.
- кетчуп "Чили" 8 ст. л.
- гвоздика 1 ч. л.
- перец черный 1 ч. л.
Кабачки помойте и нарежьте на кружочки, но не очень тонко. Простерилизуйте банки и крышки.
Закипятите воду для маринада, добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили", уксус, все перемешайте и проварите 15 минут на небольшом огне.
В горячие банки отправьте гвоздику, перец, кабачки.
Залейте все горячим маринадом и стерилизуйте 10 минут.
Закатайте банки крышками, переверните и накройте полотенцем до остывания.
Храните в темном месте. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить консервированные кабачки:
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vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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