И кастрюлю пачкать не придется: как быстро сварить морковь для салата

Этот способ позволяет сохранить свежесть, сладость и витамины овоща.

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Как быстро сварить морковь для салата / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Самый быстрый способ сварить морковь на салат

сколько минут варить морковь, чтобы сохранить витамины

Если вы хотите быстро и просто приготовить морковь для салата или гарнира, микроволновая печь станет вашим надежным помощником. Этот способ позволяет сохранить свежесть, сладость и витамины овоща.

Главред нашел пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться, сколько времени нужно, чтобы сварилась морковь и как правильно готовить ее в микроволновке.

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Как приготовить морковь в микроволновке

Подготовка моркови: Тщательно очистите морковь, чтобы после варки она была готова к использованию, например, в салате, пишет WikiHow.

Использование рукава для запекания:

Поместите очищенную морковь в рукав для запекания.

Завяжите пакет герметично с обеих сторон и сделайте несколько небольших отверстий ножницами или зубочисткой для выхода пара.

Уложите рукав с морковью в специальную посуду для микроволновки.

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Установка режима готовки:

Установите мощность микроволновой печи на 850 Вт.

Время приготовления – 7 минут.

После завершения готовки:

Осторожно достаньте посуду с пакетом из микроволновки.

Дайте пакету немного остыть, затем вскройте его.

Через 5-7 минут морковь будет готова к употреблению.

Тонкие кусочки варятся 6–9 минут.

Полоски готовятся быстрее – 5–7 минут.

Маленькие морковки займут 7–9 минут.

Если вас интересует, сколько минут варить морковь, чтобы сохранить витамины, важно не превышать указанные временные рамки и использовать минимальное количество воды. Это помогает сохранить максимум полезных веществ.

Как размягчить морковь для салата?

Микроволновка – идеальный вариант. Просто подготовьте морковь, следуя указанным выше шагам. После готовки морковь станет мягкой и идеально подойдет для нарезки.

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