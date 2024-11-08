Украсят самое темное помещение: цветы, которым не нужен свет

Комнатные растения украшают интерьер, но не всегда есть возможность ставить их в светлом помещении. Однако есть перечень, какие цветы могут стоять в темноте.

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Какие цветы можно поставить в темной комнате / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие растения неприхотливы к свету в комнате

Существуют ли растения, которые могут выжить при полном отсутствии света

Естественное освещение является очень важным для многих комнатных растений. Иногда, обеспечить надлежащий свет в комнате им сложно, но есть перечень, какие цветы можно поставить в темной комнате и они не завянут.

На Reddit пользователи рассказали, какие цветы неприхотливы к свету. Однако стоит сразу отметить, что Главред выяснил - поиски, какие растения могут расти в полной темноте бесполезны, ведь ни одно растение не может выжить в таких условиях в течение длительного времени.

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Даже те растения, которые хорошо переносят низкое освещение, все равно требуют хоть минимального количества света для процесса фотосинтеза. Однако, есть виды, которые могут расти в условиях почти полной тени, где другим растениям было бы сложно выжить.

Среди них:

Сансевиерия (крысиный хвост)

Замиокулькас (долларовое дерево)

Спатифиллум (женское счастье)

Хлорофитум

Папоротник

К неприхотливым можно отнести аглаонему - привлекательное растение с декоративными листьями, которое может выживать при слабом освещении и сциндапсус, что является ползучим растением, которое приспосабливается к различным уровням освещения и может расти как в подвесных горшках, так и вертикально.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

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