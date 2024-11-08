Украсят самое темное помещение: цветы, которым не нужен свет

Вы узнаете:
- Какие растения неприхотливы к свету в комнате
- Существуют ли растения, которые могут выжить при полном отсутствии света
Естественное освещение является очень важным для многих комнатных растений. Иногда, обеспечить надлежащий свет в комнате им сложно, но есть перечень, какие цветы можно поставить в темной комнате и они не завянут.
На Reddit пользователи рассказали, какие цветы неприхотливы к свету. Однако стоит сразу отметить, что Главред выяснил - поиски, какие растения могут расти в полной темноте бесполезны, ведь ни одно растение не может выжить в таких условиях в течение длительного времени.
Даже те растения, которые хорошо переносят низкое освещение, все равно требуют хоть минимального количества света для процесса фотосинтеза. Однако, есть виды, которые могут расти в условиях почти полной тени, где другим растениям было бы сложно выжить.
Среди них:
- Сансевиерия (крысиный хвост)
- Замиокулькас (долларовое дерево)
- Спатифиллум (женское счастье)
- Хлорофитум
- Папоротник
К неприхотливым можно отнести аглаонему - привлекательное растение с декоративными листьями, которое может выживать при слабом освещении и сциндапсус, что является ползучим растением, которое приспосабливается к различным уровням освещения и может расти как в подвесных горшках, так и вертикально.
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