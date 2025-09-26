Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

Марина Фурман
26 сентября 2025, 13:52
56
Салат может храниться в банках не один день.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт салата
Рецепт вкусной консервации без стерилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Капуста - достаточно популярный овощ на украинской кухне. Продукт добавляют в борщ, вторые блюда или салаты. На этот раз Главред предлагает приготовить осенний салат, который может храниться в банках не один день.

Простым рецептом салата поделилась кулинарный блогер в TikTok @vistovska_cooking.

Вам понадобится:

видео дня
  • капуста крупная;
  • перец красный - 3 шт;
  • лук - 3 шт;
  • морковь - 2-3 шт;
  • соль - 50 г;
  • сахар - 100 г;
  • масло - 150 мл;
  • уксус - 80 мл.

Указанных ингредиентов хватит на одну банку 3 л, или на две по 1,5 л.

Процесс приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту, а морковь почистить и натереть на крупной терке.

Лук следует нарезать полукольцами, перец - соломкой.

Все ингредиенты высыпьте в большую емкость. К овощам добавьте соль, сахар, масло и уксус.

Далее хорошо перемешайте руками (можно слегка вымять), чтобы овощи пустили сок. Капусту разложите в чистые банки, плотно утрамбовывая.

Приятного аппетита!

Как приготовить осенний салат - смотрите видео:

@vistovska_cooking Осенний салат - капуста крупная - перец красный 3 шт - лук 3 шт - морковь 2-3 шт - соль 50 г - сахар 100 г - масло 150 мл - уксус 80 мл Кстати, все продукты для рецепта я брала в Сильпо, там всегда есть выгодные ценотижики? Эта порция салата на одну банку 3 л или две банки по 1,5 л. Приятного аппетита! ❤️ #рецепты#фудблог#фудблогер#кулинария#салатосиний♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ

Другие рецепты:

О персоне: vistovska_cooking

vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт салат рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:13Украина
Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

15:11Синоптик
"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

14:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

Последние новости

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

15:13

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:11

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
15:09

Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

15:00

Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

14:55

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

14:44

Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

Реклама
14:44

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

14:27

"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

13:54

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:53

Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

13:52

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

13:22

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

13:18

Налет в унитазе исчезнет за 15 минут: нужно использовать одно натуральное средство

Реклама
13:12

Страшная потеря: в РФ рассказали о беде путиниста Газманова

13:03

ВСУ рассекли группировки РФ: Сырский сообщил, что враг на Донетчине в ловушке

12:55

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

12:50

Знают не все водители: чем отличаются два знака с круговыми стрелкамиВидео

12:37

Санкции против России: в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии – Politico

12:24

РФ определила цели ударов: названы города и вероятные сроки новых обстрелов

12:11

Ударят заморозки -3: в каких областях Украины будет похолодание

12:01

Масштабы пожара поражают: в России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, деталиВидео

12:00

Дональд Трамп ткнул пальцем в жену в прямом эфире: Мелания не сдержала эмоций

11:52

Чрезвычайная ситуация: какая страна может "вылететь" из Евровидения 2026

11:48

Единственный известный случай: жена Павлика раскрыла диагноз сына звезды

11:46

Почему 27 сентября нельзя развлекаться: какой церковный праздник

11:44

Инопланетяне на подлёте: к Марсу мчится загадочный объект 3I/ATLAS

11:25

Киркоров опустил российское "Евровидение": что он сказал

11:13

Особое правило: почему когда-то даже князья использовали деревянные бокалыВидео

11:12

Морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки: в ISW объяснили, что готовит враг

11:03

Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуациюВидео

10:56

Patriot будут производить не только в США: Европа подключается к созданию ЗРК

10:39

30 лет PR-проекту "Поющий ректор как технология": феномен Поплавского актуально

10:35

Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

Реклама
10:31

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

10:30

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:17

Такого не было даже год назад: украинцы могут купить базовый продукт за копейки

10:16

В РФ ответили на ультиматум НАТО из-за агрессии против Эстонии

10:07

"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

09:36

Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

09:29

Десяток грузовиков и автобусы: РФ перебрасывает силы на "горячее" направление

09:25

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснилВидео

09:16

"Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан

09:16

Гороскоп на завтра 27 сентября: Ракам - развлечения, Весам - важное решение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять