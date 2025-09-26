Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

Капуста - достаточно популярный овощ на украинской кухне. Продукт добавляют в борщ, вторые блюда или салаты. На этот раз Главред предлагает приготовить осенний салат, который может храниться в банках не один день.
Простым рецептом салата поделилась кулинарный блогер в TikTok @vistovska_cooking.
Вам понадобится:
- капуста крупная;
- перец красный - 3 шт;
- лук - 3 шт;
- морковь - 2-3 шт;
- соль - 50 г;
- сахар - 100 г;
- масло - 150 мл;
- уксус - 80 мл.
Указанных ингредиентов хватит на одну банку 3 л, или на две по 1,5 л.
Процесс приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту, а морковь почистить и натереть на крупной терке.
Лук следует нарезать полукольцами, перец - соломкой.
Все ингредиенты высыпьте в большую емкость. К овощам добавьте соль, сахар, масло и уксус.
Далее хорошо перемешайте руками (можно слегка вымять), чтобы овощи пустили сок. Капусту разложите в чистые банки, плотно утрамбовывая.
Приятного аппетита!
Как приготовить осенний салат - смотрите видео:
О персоне: vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.
