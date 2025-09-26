Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

Салат может храниться в банках не один день.

Рецепт вкусной консервации без стерилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Капуста - достаточно популярный овощ на украинской кухне. Продукт добавляют в борщ, вторые блюда или салаты. На этот раз Главред предлагает приготовить осенний салат, который может храниться в банках не один день.

Простым рецептом салата поделилась кулинарный блогер в TikTok @vistovska_cooking.

Вам понадобится:

капуста крупная;

перец красный - 3 шт;

лук - 3 шт;

морковь - 2-3 шт;

соль - 50 г;

сахар - 100 г;

масло - 150 мл;

уксус - 80 мл.

Указанных ингредиентов хватит на одну банку 3 л, или на две по 1,5 л.

Процесс приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту, а морковь почистить и натереть на крупной терке.

Лук следует нарезать полукольцами, перец - соломкой.

Все ингредиенты высыпьте в большую емкость. К овощам добавьте соль, сахар, масло и уксус.

Далее хорошо перемешайте руками (можно слегка вымять), чтобы овощи пустили сок. Капусту разложите в чистые банки, плотно утрамбовывая.

Приятного аппетита!

Как приготовить осенний салат - смотрите видео:

О персоне: vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

