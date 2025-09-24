Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

Рецепт очень вкусного ужина, который не ударит по карману.

Рецепт нежного куриного филе с овощами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если идей для приготовления ужина нет, а в кошельке осталось не так много денег, идеальным вариантом блюда станет очень вкусная и простая в приготовлении курица с овощами и сметаной.

Главред узнал, как ее приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Аня Тимошенко.

Курица с овощами - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Сметана 2 ст. л.

Французская горчица 1 ч. л.

Соль

Перец

Паприка

Сливочное масло

Вода 150 мл

Для начала очищаем и нарезаем на небольшие куски куриное филе. Выкладываем его на сковородку с растопленным сливочным маслом. Пока мясо жарится, режем полукольцами лук и соломкой морковь.

Добавляем овощи к мясу, перемешиваем все и тушим несколько минут. Далее добавляем сметану, специи, горчицу и воду. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и тушим под закрытой крышкой еще 7-10 минут.

В конце блюдо можно посыпать зеленью, а также добавить сварить к нему любой гарнир.

Приятного аппетита!

О персоне: Анна Тимошенко Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.

