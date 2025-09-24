Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

Анна Косик
24 сентября 2025, 15:59
59
Рецепт очень вкусного ужина, который не ударит по карману.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
куриное филе с овощами
Рецепт нежного куриного филе с овощами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если идей для приготовления ужина нет, а в кошельке осталось не так много денег, идеальным вариантом блюда станет очень вкусная и простая в приготовлении курица с овощами и сметаной.

Главред узнал, как ее приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Аня Тимошенко.

Курица с овощами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Куриное филе 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Сметана 2 ст. л.
  • Французская горчица 1 ч. л.
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Сливочное масло
  • Вода 150 мл

Для начала очищаем и нарезаем на небольшие куски куриное филе. Выкладываем его на сковородку с растопленным сливочным маслом. Пока мясо жарится, режем полукольцами лук и соломкой морковь.

Добавляем овощи к мясу, перемешиваем все и тушим несколько минут. Далее добавляем сметану, специи, горчицу и воду. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и тушим под закрытой крышкой еще 7-10 минут.

В конце блюдо можно посыпать зеленью, а также добавить сварить к нему любой гарнир.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бюджетный ужин из курицы:

@timoshenkoanna13 Бюджетный ужин ? Нужно ✅ -куриное филе 1 шт -морковь 1 шт -лук 1 шт -сметана 2 ст.л -французская горчица 1 ч.л по желанию -соль, черный перец и сладкая паприка -масло для жарки -вода 150 мл Приготовление✅ Нарезать филе на небольшие куски и обжарить несколько минут на сковороде. Нарезать полукольцами лук, а морковь соломкой и добавить к мясу. Тушить под крышкой 10 мин. Далее добавить сметану, горчицу, соль, перец и влить воду.Перемешать и тушить еще 7-10 мин. Посыпать зеленью и готово. На гарнир можно рис, картофель или макароны ? #ужин#вкусно#готовит дома#готовим вместе#рекомендации#рецепт#smacznego♬ edamame - bbno$

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Тимошенко

Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт ужин рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

17:21Мир
"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:45Война
Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Последние новости

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

Реклама
15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

Реклама
14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

Реклама
10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять