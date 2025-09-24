Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

Если идей для приготовления ужина нет, а в кошельке осталось не так много денег, идеальным вариантом блюда станет очень вкусная и простая в приготовлении курица с овощами и сметаной.
Главред узнал, как ее приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Аня Тимошенко.
Курица с овощами - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Сметана 2 ст. л.
- Французская горчица 1 ч. л.
- Соль
- Перец
- Паприка
- Сливочное масло
- Вода 150 мл
Для начала очищаем и нарезаем на небольшие куски куриное филе. Выкладываем его на сковородку с растопленным сливочным маслом. Пока мясо жарится, режем полукольцами лук и соломкой морковь.
Добавляем овощи к мясу, перемешиваем все и тушим несколько минут. Далее добавляем сметану, специи, горчицу и воду. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и тушим под закрытой крышкой еще 7-10 минут.
В конце блюдо можно посыпать зеленью, а также добавить сварить к нему любой гарнир.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бюджетный ужин из курицы:
@timoshenkoanna13 Бюджетный ужин ? Нужно ✅ -куриное филе 1 шт -морковь 1 шт -лук 1 шт -сметана 2 ст.л -французская горчица 1 ч.л по желанию -соль, черный перец и сладкая паприка -масло для жарки -вода 150 мл Приготовление✅ Нарезать филе на небольшие куски и обжарить несколько минут на сковороде. Нарезать полукольцами лук, а морковь соломкой и добавить к мясу. Тушить под крышкой 10 мин. Далее добавить сметану, горчицу, соль, перец и влить воду.Перемешать и тушить еще 7-10 мин. Посыпать зеленью и готово. На гарнир можно рис, картофель или макароны ? #ужин#вкусно#готовит дома#готовим вместе#рекомендации#рецепт#smacznego♬ edamame - bbno$
О персоне: Анна Тимошенко
Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.
