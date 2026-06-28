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Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

Дарья Пшеничник
28 июня 2026, 10:01
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Фицо планирует провести встречи с должностными лицами, чтобы словацкая делегация отправилась в Турцию без соответствующих полномочий.
Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление
Фицо сделал резкое заявление по поводу Украины накануне саммита НАТО / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, УНИАН

Главное из новости:

видео дня
  • Фицо блокирует помощь Украине со стороны Словакии
  • Словацкая делегация поедет без военного мандата
  • Премьер Словакии якобы боится Третьей мировой

Словакия планирует максимально дистанцироваться от новых пакетов поддержки для Украины на предстоящем саммите Альянса. Премьер-министр страны Роберт Фицо официально заявил, что категорически против оказания Киеву как финансовой, так и военной помощи. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Делегация без полномочий

По информации журналистов, Фицо настроен решительно и собирается отправить словацкую делегацию в Анкару (Турция) с "связанными руками". В течение этой недели глава правительства проведет серию встреч с чиновниками, чтобы юридически лишить представителей Словакии полномочий принимать какие-либо решения, касающиеся финансирования или вооружения Украины.

Страх перед Третьей мировой

Свою позицию словацкий премьер аргументирует риском масштабной эскалации и угрозой прямого столкновения НАТО с Россией.

"Я не могу запретить другим странам, которые хотят скинуться на войну. Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-то дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и мы можем получить Третью мировую войну", — заявил Фицо.

Он резюмировал, что позиция Братиславы остается непоколебимой: никакой поддержки продолжению боевых действий, а Словакия не выделит ни одного евро на военные расходы Украины.

Напомним, что Роберт Фицо и его правительство неоднократно критиковали западную военную помощь Украине, призывая к немедленным мирным переговорам с РФ.

Помощь Украине со стороны союзников — мнение эксперта

Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Украина и в дальнейшем получает мощную поддержку от международных партнеров, прежде всего от стран Европейского Союза. ЕС остается одним из главных доноров Украины, обеспечивая как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений. Эксперт отмечает, что европейские государства также участвуют в финансировании закупок американского оружия для нужд украинской армии.

Фесенко обратил внимание на переговоры, состоявшиеся 18 августа в Вашингтоне. По его словам, в ходе встреч обсуждалась масштабная программа военных закупок для Украины, объем которой может составить от 90 до 100 миллиардов долларов.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине — последние новости

Как писал Главред, в этом году Украина получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для оказания необходимой помощи в защите от российской агрессии.

Напомним, что страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле.

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Об источнике: Aktuality

Aktuality.sk — это словацкий новостной сайт, освещающий текущие события, политику, экономику и образ жизни. По данным Similarweb, aktuality.sk является самым посещаемым новостным сайтом в Словакии. Штаб-квартира находится в Братиславе, сайт принадлежит швейцарской медиакомпании Ringier, пишет Википедия.

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