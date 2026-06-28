Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

Фицо планирует провести встречи с должностными лицами, чтобы словацкая делегация отправилась в Турцию без соответствующих полномочий.

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Фицо сделал резкое заявление по поводу Украины накануне саммита НАТО / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, УНИАН

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Фицо блокирует помощь Украине со стороны Словакии

Словацкая делегация поедет без военного мандата

Премьер Словакии якобы боится Третьей мировой

Словакия планирует максимально дистанцироваться от новых пакетов поддержки для Украины на предстоящем саммите Альянса. Премьер-министр страны Роберт Фицо официально заявил, что категорически против оказания Киеву как финансовой, так и военной помощи. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Делегация без полномочий

По информации журналистов, Фицо настроен решительно и собирается отправить словацкую делегацию в Анкару (Турция) с "связанными руками". В течение этой недели глава правительства проведет серию встреч с чиновниками, чтобы юридически лишить представителей Словакии полномочий принимать какие-либо решения, касающиеся финансирования или вооружения Украины.

Страх перед Третьей мировой

Свою позицию словацкий премьер аргументирует риском масштабной эскалации и угрозой прямого столкновения НАТО с Россией.

"Я не могу запретить другим странам, которые хотят скинуться на войну. Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-то дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и мы можем получить Третью мировую войну", — заявил Фицо.

Он резюмировал, что позиция Братиславы остается непоколебимой: никакой поддержки продолжению боевых действий, а Словакия не выделит ни одного евро на военные расходы Украины.

Напомним, что Роберт Фицо и его правительство неоднократно критиковали западную военную помощь Украине, призывая к немедленным мирным переговорам с РФ.

Помощь Украине со стороны союзников — мнение эксперта

Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Украина и в дальнейшем получает мощную поддержку от международных партнеров, прежде всего от стран Европейского Союза. ЕС остается одним из главных доноров Украины, обеспечивая как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений. Эксперт отмечает, что европейские государства также участвуют в финансировании закупок американского оружия для нужд украинской армии.

Фесенко обратил внимание на переговоры, состоявшиеся 18 августа в Вашингтоне. По его словам, в ходе встреч обсуждалась масштабная программа военных закупок для Украины, объем которой может составить от 90 до 100 миллиардов долларов.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине — последние новости

Как писал Главред, в этом году Украина получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для оказания необходимой помощи в защите от российской агрессии.

Напомним, что страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле.

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