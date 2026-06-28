Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

Главное из новости:
- Фицо блокирует помощь Украине со стороны Словакии
- Словацкая делегация поедет без военного мандата
- Премьер Словакии якобы боится Третьей мировой
Словакия планирует максимально дистанцироваться от новых пакетов поддержки для Украины на предстоящем саммите Альянса. Премьер-министр страны Роберт Фицо официально заявил, что категорически против оказания Киеву как финансовой, так и военной помощи. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
Делегация без полномочий
По информации журналистов, Фицо настроен решительно и собирается отправить словацкую делегацию в Анкару (Турция) с "связанными руками". В течение этой недели глава правительства проведет серию встреч с чиновниками, чтобы юридически лишить представителей Словакии полномочий принимать какие-либо решения, касающиеся финансирования или вооружения Украины.
Страх перед Третьей мировой
Свою позицию словацкий премьер аргументирует риском масштабной эскалации и угрозой прямого столкновения НАТО с Россией.
"Я не могу запретить другим странам, которые хотят скинуться на войну. Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-то дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и мы можем получить Третью мировую войну", — заявил Фицо.
Он резюмировал, что позиция Братиславы остается непоколебимой: никакой поддержки продолжению боевых действий, а Словакия не выделит ни одного евро на военные расходы Украины.
Напомним, что Роберт Фицо и его правительство неоднократно критиковали западную военную помощь Украине, призывая к немедленным мирным переговорам с РФ.
Помощь Украине со стороны союзников — мнение эксперта
Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Украина и в дальнейшем получает мощную поддержку от международных партнеров, прежде всего от стран Европейского Союза. ЕС остается одним из главных доноров Украины, обеспечивая как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений. Эксперт отмечает, что европейские государства также участвуют в финансировании закупок американского оружия для нужд украинской армии.
Фесенко обратил внимание на переговоры, состоявшиеся 18 августа в Вашингтоне. По его словам, в ходе встреч обсуждалась масштабная программа военных закупок для Украины, объем которой может составить от 90 до 100 миллиардов долларов.
Военная помощь Украине — последние новости
Как писал Главред, в этом году Украина получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Кроме того, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для оказания необходимой помощи в защите от российской агрессии.
Напомним, что страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле.
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Об источнике: Aktuality
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