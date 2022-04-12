Отряд СОБРа стерли в порошок: ВСУ уничтожили десятки орков из Архангельска

/ УНИАН

В ходе ведения боевых действий в Украине российские оккупанты продолжают нести значительные потери.

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Архангельской области. Об этом известный журналист Роман Цимбалюк сообщил в своем Facebook.

По его данным, из 50 военнослужащих отряда, в живых осталось всего 6 человек, остальные погибли.

Большинство тел погибших военнослужащих осталось на территории Украины, - добавил Цимбалюк.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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