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Пентагон к середине июля передаст ВСУ еще четыре РСЗО HIMARS

26 июня 2022, 18:25

США гарантируют для Украины возможности, необходимые для отпора РФ.

Комплекс HIMARS
ВСУ получат новые комплексы HIMARS / shephardmedia.com

К середине июля 2022 года Украина получит от США вторую партию из четырех американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Прямо сейчас у нас есть еще один взвод на обучении, чтобы иметь возможность использовать вторую партию HIMARS. У меня нет точной даты по второй партии, когда она прибудет. Но мы говорим о коротких сроках. К середине июля у вас будут все эти возможности в Украине", - сказано в сообщении на сайте Пентагона.

Чиновник американского Минобороны отметил, что США гарантируют для Украины возможности, необходимые для отпора врагу и защиты своей территории.

"С системой HIMARS это можно делать на более безопасном расстоянии", - сказал он.

Также отмечается, американские военные разработали программы обучения для обучения украинских бойцов работе с новыми артиллерийскими системами, их использованию, обслуживанию и поддержке.

"Мы разработали программы обучения, чтобы они могли использовать эту новую систему (HIMARS – ред.), отвечающую стандартам НАТО", - подчеркнули в Пентагоне.

В Пентагоне также отметили, что России не удастся помешать поставке американского оружия в Украину для возможности оборонять свои территории.

"Я вполне ожидаю, что Россия пытается помешать поставке этих возможностей украинцам. Конечно, им не удается добиться успеха", - сказал чиновник Минобороны.

Однако США, по его словам, продолжит в дальнейшем ее оказывать.

При этом чиновник отметил, что вследствие предоставления военной помощи Киеву Россия наносит ракетные удары по всей украинской территории, направленные на различные объекты инфраструктуры в Украине.

HIMARS

Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS размещалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.

РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.

На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.

Характеристики:

  • Масса, кг 11 000
  • Запас хода, км 480
  • Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS
  • Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)
  • Калибр, мм 227 мм
  • Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6
  • Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км
  • Максимальная дальность, м 300 км.

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