Пентагон к середине июля передаст ВСУ еще четыре РСЗО HIMARS

США гарантируют для Украины возможности, необходимые для отпора РФ.
К середине июля 2022 года Украина получит от США вторую партию из четырех американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).
"Прямо сейчас у нас есть еще один взвод на обучении, чтобы иметь возможность использовать вторую партию HIMARS. У меня нет точной даты по второй партии, когда она прибудет. Но мы говорим о коротких сроках. К середине июля у вас будут все эти возможности в Украине", - сказано в сообщении на сайте Пентагона.
Чиновник американского Минобороны отметил, что США гарантируют для Украины возможности, необходимые для отпора врагу и защиты своей территории.
"С системой HIMARS это можно делать на более безопасном расстоянии", - сказал он.
Также отмечается, американские военные разработали программы обучения для обучения украинских бойцов работе с новыми артиллерийскими системами, их использованию, обслуживанию и поддержке.
"Мы разработали программы обучения, чтобы они могли использовать эту новую систему (HIMARS – ред.), отвечающую стандартам НАТО", - подчеркнули в Пентагоне.
В Пентагоне также отметили, что России не удастся помешать поставке американского оружия в Украину для возможности оборонять свои территории.
"Я вполне ожидаю, что Россия пытается помешать поставке этих возможностей украинцам. Конечно, им не удается добиться успеха", - сказал чиновник Минобороны.
Однако США, по его словам, продолжит в дальнейшем ее оказывать.
При этом чиновник отметил, что вследствие предоставления военной помощи Киеву Россия наносит ракетные удары по всей украинской территории, направленные на различные объекты инфраструктуры в Украине.
HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS размещалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.
РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.
На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.
Характеристики:
- Масса, кг 11 000
- Запас хода, км 480
- Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS
- Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)
- Калибр, мм 227 мм
- Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6
- Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км
- Максимальная дальность, м 300 км.
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