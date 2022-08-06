"Ни они, ни мы не потянем долго": генерал спрогнозировал сроки окончания горячей фазы войны

Дмитрий Марченко считает, что горячая фаза войны долго продолжаться не будет / УНИАН

Горячая фаза войны закончится до конца 2022 года. Дольше не выдержат ни Россия, ни Украина. Такое мнение озвучил командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью журналисту Тарасу Березовцу.

По его словам, на данный момент ожидается новое наступление оккупантов на Николаев. Марченко отметил, что "ждем того же, что и во время первой фазы наступления".

"По тому же плану они хотят пойти на Николаев, но я хочу всех успокоить: не надо их бояться. Им страшнее, чем нам. Они тоже боятся. Надо сопротивляться. Будем бить, будем их выгонять. Это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не пустим", – заявил Марченко.

Командующий обороной Николаева считает, что горячая фаза войны долго продолжаться не будет.

"Я очень редко берусь прогнозировать, но долго горячая фаза войны продолжаться не будет. Ни они, ни мы не потянем ее долго. Я думаю, что именно горячая фаза закончится до конца этого года однозначно", – сказал Марченко.

По его словам, освобождение временно захваченных территорий Украины, в частности Херсонской области, зависит прежде всего от того, предоставят ли Украине то оружие, которое обещали западные партнеры.

"Когда мы будем знать – сколько его дадут, тогда можно будет делать какие-то прогнозы. Сейчас это трудно прогнозировать. Но мы будем драться с ним или без него. Надо будет — будем вилами выгонять оккупантов", — подчеркнул генерал-майор.

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Как сообщал Главред, в британской разведке отметили, что российские оккупанты перебрасывают новые силы на юго-западное направление. Замечена подготовка к наступлению оккупантов РФ. В Минобороны Великобритании добавили, что война России с Украиной скоро вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.

В конце июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление.

Также, по словам Арестовича, войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.

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