В британской разведке предупредили о фазе 'самых ожесточенных боев' и назвали направление

В Британии предупредили о новой фазе боев / Фото УНИАН

Российские оккупанты перебрасывают новые силы на юго-западное направление. Замечена подготовка к наступлению оккупантов РФ, рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", - говорится в сообщении в Twitter со ссылкой на британскую разведку.

Сейчас силы РФ концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Уточняется, что продолжается переброска техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым.

Российские БТГ будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области, отмечают британские военные аналитики. Кроме того, 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область, считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, украинские силы сосредотачивают свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях, которые все чаще наносятся в южных областях Украины. Цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, которая связывает Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы попытаться повлиять на способность России пополнить запасы.

/ @DefenceHQ

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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