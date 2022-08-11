"Верят, что Украина сядет за стол переговоров": в окружении Путина началась паника - оппозиционер

Владимир Путин / скриншот

В окружении российского диктатора Владимира Путина началась паника - сейчас там раздумывают, как с "приличным итогом" завершить войну в Украине

Российский оппозиционер Геннадий Гудков в комментарии 24 каналу отметил, что окружение российского президента намерено "выйти сухими из воды".

По его словам, в Кремле понимают: изначально задуманная и запланированная война провалилась, теперь там болезненно и со стрессом ищут выход из нее. Но пока не находят.

"Они очень надеются и до конца верят в чудо, что вдруг Украина сядет с ними за стол переговоров, если они заминируют какую-нибудь АЭС и будут угрожать уничтожением. У них больше никакой надежды ни на что не осталось", - убежден Гудков.

Также он отметил, что у Путина понимают необходимость завершения войны из-за ряда проблем для РФ. В частности, с экономикой и диалогом с мировым сообществом, который практически остановился.

"Все нарастает как снежный слой. Там это понимают, поэтому у них задача как можно скорее закончить войну. Однако так, чтобы ее можно было продать за победу", - пояснил оппозиционер.

Напомним, историк, нардеп Владимир Вятрович рассказал, что президенту РФ намеренно не говорят правды о ходе войны против Украины. О поражении своей армии он рискует узнать последним.

Ранее главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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