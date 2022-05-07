Окружение водит Путина за нос, о разгроме армии РФ он узнает последним - Вятрович

Окружение водит Путина за нос/ скриншот

Президенту РФ намеренно не говорят правды о ходе войны против Украины. О поражении своей армии он рискует узнать последним.

Такое мнение в чате на Главреде озвучил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

Если российские войска будут разгромлены в Украине, Путин узнает об этом недели через две, считает он.

"Путин будет одним из последних, кто узнает это. Такая информация будет долго до него доходить. Потому что на каждом этаже, который будет выше непосредственных свидетелей разгрома, будут пытаться сдержать эту информацию. И я не удивлюсь, если в конце концов до Путина дойдет информация не о разгроме, а о якобы одержанной победе", - пояснил нардеп.

Читайте такжеПутин повторит спектакль 2014 года: Подоляк рассказал о запланированном в Мариуполе "параде пленных"Также он сравнил ситуацию в Кремле с гоголевщиной:

"Когда подчиненные боятся высшего начальника, поэтому говорят ему только то, что он хочет услышать, а не правду. Следовательно, ситуация искажается, и этот высокий начальник становится жертвой того подхода, который сам же и ввел", - подытожил Вятрович.

Ранее главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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