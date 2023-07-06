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ВСУ идут вперед на двух направлениях: уничтожены три роты РФ вместе с техникой

Алексей Тесля
6 июля 2023, 15:06 обновлено 6 июля, 15:06
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Ударные подразделения ВСУ продолжают закрепляться на достигнутых рубежах на юге.
ВСУ
ВСУ продвигаются на юге / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны Украины вперед и освобождение территорий, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Воины имеют успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1293 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот", — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожено 47 единиц военной техники противника.

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В частности:

  • 6 танков;
  • 3 ББМ;
  • 4 пушки Д-30;
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С";
  • 4 БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Supercam";
  • 2 самоходных артиллерийских установки "Акация";
  • гаубица "Мста-С";
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • РЛС "Зоопарк";
  • 2 станции РЭБ;
  • автомобильная техника.

"Также были уничтожены пять складов боеприпасов врага. Двигаемся, выбиваем врага, возвращаем нашу землю", — добавил Тарнавский.

Screenshot
Сообщение А.Тарнавского / t.me/otarnavskiy

Подробности продвижения ВСУ на юге

Российские оккупанты не догадываются, где будет главный прорыв Вооруженных Сил Украины во время наступления на Бердянск и Мелитополь, а потому постоянно перебрасывают подразделения на разные направления, рассказал во время брифинга спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Несмотря на тотальное минирование местности на юге Запорожской области имеем тщательные планы продолжения наступательных действий, ударные подразделения продолжают закрепляться на достигнутых рубежах. Проводят разминирование путей выдвижения. Есть эффективная аэроразведка местности. Наносим огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляем меры контрбатарейной борьбы. В готовности номер 1 продолжать наступательные действия", – отметил он.

По его словам, силы обороны группировки "Таврия" ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях: "Что касается поступательного движения вперед на юг в направлении Бердянска, то можем сказать, что здесь российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, они находятся в так называемой активной обороне, терпят значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и тенденция такова, что мы создаем системное давление нашими наступательными действиями".

"Именно по этим двум векторам есть существенный прогресс. Враг не знает и не догадывается, где может произойти самый большой прорыв. Он передислоцирует время от времени свои подразделения, усиливая те или иные направления. Пытается просчитать наши действия, это создает определенную хаотичность, чем мы и пользуемся", — добавил Шершень.

Контрнаступление ВСУ

Ранее начальник Штаба обороны Британии, адмирал Энтони Радакин прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Он обратил внимание на то, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока все еще не началось.

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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