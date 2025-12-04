"Нулевая фаза" подготовки к войне: кто станет новой жертвой агрессии РФ

Кремль повторяет ту же самую риторику, что и перед вторжением в Украину.

Риторика Кремля указывает на подготовку к агрессии против НАТО / Коллаж: Главред, фото, скриншот, УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия готовит информационную основу для будущей агрессии

Целью может стать Молдова и страны Балтии

Кремлевские нарративы копируют сценарий 2022 года

Кремль снова озвучивает нарративы, которые звучали от российских чиновников перед вторжением в Украину. В это раз они направлены уже в сторону других стран. Аналитики Института изучения войны считают это "нулевой фазой" подготовки к новой войне.

"Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают устанавливать условия, чтобы оправдать потенциальную будущую агрессию России против Молдовы и стран Балтии", — говорится в отчете ISW за 3 декабря.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил власти стран Балтии и Молдовы в принятии "расистских" законов и "дискриминации" русского населения.

"Заявление Лаврова, в частности, отражает нарративы, которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину. Российские чиновники уже давно применяют информационную стратегию Кремля, использованную против Украины, для угроз Молдове, а также членам Организации Североатлантического договора (НАТО) — Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии", — отметили аналитики.

По оценке института, Кремль уже вступил в "нулевую фазу". Сейчас цель россиян — создать информационные и психологические условия, чтобы подготовиться к возможному конфликту с НАТО в будущем.

Существует ли угроза нового наступления РФ в Украине: мнение эксперта

Для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А тут уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Об этом заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Тамошний самопровозглашенный президент Лукашенко, думаю, имеет прививку от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для наступления на Украину", - сказал Селезнев в интервью Главреду.

Российская агрессия - последние новости

Как писал Главред, еще весной 2025 года министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, так как Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.

Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине и отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупредил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Кремль может осуществить ограниченную военную операцию против Альянса, о широкомасштабном нападении речь не идет.

Глава оборонного ведомства Германии Карстен Брейер приказал полностью перевооружить немецкую армию к 2029 году. Согласно оценкам Брейера и других чиновников, к этому времени Россия может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

