Анастасия Волочкова отказалась от лечения.

Анастасия Волочкова покинула шоу-рехаб / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Вы узнаете:

Анастасия Волочкова попала на шоу-рехаб

Почему она сбежала оттуда

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решила побороть свою алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как сообщают росСМИ, скандальная артистка быстро сбежала с рехаб-проекта.

По данным прессы, Волочкова пропустила обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже утром СМИ обсуждали, где именно балерина провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров раскритиковал ее поведение. Такое внимание стало для нее последней каплей — Анастасия решила покинуть программу.

Анастасия Волочкова - последние новости / фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

При этом сама балерина утверждает, что организаторы якобы намекали участникам, что выпивать перед съемками — это "норма". Она настаивает, что отказалась, поскольку у нее был плотный график выступлений.

"Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь. Но у меня другие истории были в жизни, у меня уже были запланированы спектакли, выступления", — рассказала Анастасия.

Анастасия Волочкова - зависимость / фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Дополнительным поводом для конфликта стало поведение блогера Александра Гамбарова. Волочкову возмутило, что он якобы присвоил ее букет белых роз, что она восприняла как личное неуважение. В итоге балерина покинула шоу в слезах со своим розовым чемоданом.

О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

