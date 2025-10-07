"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

В Сети все меньше сомнений, что у путинистки Волочковой проблемы с зависимостью.

https://glavred.info/starnews/sovsem-sbrendila-anastasiya-volochkova-vzyalas-za-oruzhie-10704431.html Ссылка скопирована

Анастасия Волочкова сейчас - балерина опозорилась новым фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

Анастасия Волочкова приняла участие в фотосессии с оружием в руках

В Сети засомневались в адекватности танцовщицы

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова водит дружбу с фотографом Еленой Галициной, которая обеспечивает плясунью снимками в крайне экстравагантных образах. В Сети предполагается, что эти луки и фото появляются в результате совместного употребления горячительных напитков.

К примеру, на странице Волочковой в Instagram появился снимок, на котором балерина позирует в вечернем платье и с винтовкой в руках. То, что, вероятно, задумывалось, как отражение современной воинственной амазонки, в исполнении Анасатсии вышло, как затертая фильтрами инфантильная барышня в годах.

видео дня

В комментариях отмечают не только неуместность для артистки балета образа, но и то, что дела у Анастасии Волочковой становятся все хуже из-за алкогольной зависимости, которую ей приписывают. У других вызывает сомнения психическая состоятельность путинистки, а третьи и вовсе предполагают, что Галицына насмехается над подругой.

Анастасия Волочкова сейчас - балерина опозорилась новым фото / фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова сейчас - балерина опозорилась новым фото / фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова сейчас - балерина опозорилась новым фото / фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова сейчас - балерина опозорилась новым фото / фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова сейчас - балерина опозорилась новым фото / фото: instagram.com/volochkova_art

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певицу-путинистку Валерию и ее мужа, музыкального продюсера Валерия Пригожина, ограбил таксист в Турции. Пропагандисты обнищали на кругленькую сумму.

Также стало известно, что предательница Лолита на старости лет закрутила новый роман. Ее "жертвой" стал женатый и богатый мужчина, который клюнул на ее хамоватость.

Читайте также:

О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред