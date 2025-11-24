Дочь Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание о его болезни

Кратко:
- Брюс Уиллис болен деменцией
- Румер Уиллис рассказала о состоянии отца
В 2023 году американскому актеру Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Он оставил свою карьеру в кино, а с недавних пор живет в отдельном от своей семьи доме - для его спокойствия и получения специализированного ухода.
Болезнь Уиллиса прогрессирует, но его близкие пользуются каждой возможностью, чтобы провести с ним время. О самочувствии Брюса рассказала его старшая дочь (от брака с Деми Мур - прим. редактора) Румер в социальных сетях. Так стало известно, что Крепкий Орешек все реже узнает родных, но "искра" в нем все еще теплится.
"Я так ценю, что, когда я прихожу к нему и обнимаю его, независимо от того, узнает он меня или нет, он может почувствовать любовь, которую я ему дарю, и я могу почувствовать его любовь в ответ. Я все еще вижу в нем искру, и он может почувствовать любовь, которую я ему дарю. Это очень приятное чувство. Я просто благодарна за то, что могу пойти к нему с Луэттой (дочь Румер и внучка Брюса - прим. редактора) и мы можем провести с ним время, и я могу почувствовать любовь, которую он испытывает ко мне, и что я могу любить его и быть с ним. Он чувствует себя хорошо, как для человека, страдающего лобно-височной деменцией", - цитирует Румер Уиллис издание Daily Mail. Дочь актера также отметила, что сильно по нему скучает.
О персоне: Брюс Уиллис
Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".
