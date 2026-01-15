Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

Денис Бойко признался, как французский диджей оказался под его колесами.

Денис Бойко новости - как футболист чуть не покалечил Дэвида Гетту / коллаж: Главред, фото: instagram.com/davidguetta, instagram.com/king_kong_71

Денис Бойко сбил Дэвида Гетту на велосипеде

Спортсмен рассказал, где и когда это произошло

Украинский футболист Денис Бойко попал в неловкую ситуацию во время случайного знакомства со всемирно известным диджеем Дэвидем Геттой. Фактически, знакомства, как такового, между ними так и не состоялось - спортсмен просто снес обладателя двух Грэмми на велосипеде.

Об этом Бойко рассказал в эфире шоу "Хто зверху?". История с Геттой приключилась с ним в Лос-Анджелесе в 2013 году. "Я ехал на велосипеде, а какой-то парень переходил с одной стороны песочницы на другую. Я ехал по правилам! Там же есть специальная дорожка для велосипедов на Венис-Бич. Расслабился, поэтому просто не увидел его, зацепил и действительно сбил. Конечно, остановился, помог подняться и поехал дальше", - вспоминает Денис.

После инцидента футболиста догнала экс-супруга и переспросила, знает ли он, кого сбил. "Мне все равно, я просто извинился, помог человеку и поехал дальше", - ответил Денис Бойко. Тогда она сообщила спортсмену, что это был один из самых успешных диджеев нашего времени.

Денис Бойко новости - как футболист чуть не покалечил Дэвида Гетту / Скриншот YouTube

О персоне: Денис Бойко Денис Бойко - бывший украинский футболист, бывший вратарь сборной Украины. Чемпион Украины сезона 2020/21. Чемпион Турции сезона 2015/16. Двукратный победитель Кубка Украины, трехкратный победитель Суперкубка Украины. Был финалистом Лиги Европы 2014/15 в составе "Днепра", сообщает Википедия.

