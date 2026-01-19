Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

Из-за значительного дефицита в энергосистеме жители Львова и области могут оставаться без электроснабжения до 14,5 часов в сутки.

Отключение света на Львовщине 19 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какими будут отключения во Львове и области 19 января

Сколько часов без света максимально будут потребители

Сколько раз в день будут отключать свет

В понедельник, 19 января, на Львовщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать для всех групп. Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

По данным облэнерго, в понедельник потребители во Львове и области могут оставаться без электроснабжения до 14,5 часов в сутки. Отключения будут происходить от двух до четырех раз в день.

Причиной ограничений является значительный дефицит мощности в энергосистеме в течение суток. Энергетики призывают жителей экономно потреблять электроэнергию и по возможности не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

График отключений на 19 января

Группа 1

1.1. электроэнергии нет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 11:00 до 16:30, с 19:00 до 23:00.

1.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 12:00, с 15:30 до 22:30.

Группа 2

2.1. электроэнергии нет с 01:30 до 08:00, с 12:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00.

2.2. электроэнергии нет с 00:00 до 05:00, с 10:00 до 15:00, с 18:00 до 22:00.

Группа 3

3.1. Электроэнергии нет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30, с 19:00 до 22:00.

3.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00, с 22:30 до 24:00.

Группа 4

4.1. электроэнергии нет с 00:00 до 05:00, с 08:00 до 13:30, с 16:30 до 20:00.

4.2. электроэнергии нет с 05:00 до 12:00, с 15:00 до 21:00.

Группа 5

5.1. электроэнергии нет с 05:00 до 11:00, с 13:30 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

5.2. электроэнергии нет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 13:00, с 15:30 до 20:30.

Группа 6

6.1. электроэнергии нет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 13:00 до 18:00, с 20:30 до 24:00.

6.2. электроэнергии нет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30, с 20:00 до 24:00.

Графики отключений для Львовской области на 19 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу отключений потребители могут на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости во Львове

На Львовщине сейчас работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленных. Остальные находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Узнать о расположении ближайшего пункта несокрушимости можно в приложении "Дія". Для этого нужно авторизоваться, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Несокрушимость". На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную путем масштабирования. Услуга работает как онлайн, так и офлайн.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Напомним, утром воскресенья, 18 января, в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели для потребителей 1-5 очередей.

Также в понедельник, 19 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для населения и промышленности. В Укрэнерго объяснили, что причина - последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.

Как сообщал Главред, в Киеве после атаки 9 января без тепла остаются 50 домов. Электроэнергию в столице подают по графику: около 3 часов со светом и 10 без.

