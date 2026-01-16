Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 января

Руслан Иваненко
16 января 2026, 20:33обновлено 16 января, 21:46
178
На территории Днепропетровской области вводят графики почасовых отключений света.
Свет
ДТЭК и ЦЭК обнародовали графики для всех очередей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Суспільне

Кратко:

  • 17 января в Днепре и Днепропетровской области восстанавливают графики отключений света
  • Ограничения коснутся всех подчерг и продлятся в течение суток
  • Каждая очередь будет оставаться без электроснабжения 2–3 раза в день

В субботу, 17 января, в Днепре и по всей Днепропетровской области снова введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся потребителей всех подчерг и продлятся в течение суток.

Как сообщили в ДТЭК, свет будут отключать от двух до трех раз в день. В рамках стабилизационных отключений отдельные подчерги могут оставаться без электроснабжения до трех раз в течение суток.

видео дня

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого ограничения составит несколько часов. Причиной таких мер остается дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Графики отключений ДТЭК для каждой очереди

1.1:

  • 03:00 – 10:00,
  • 13:30 – 20:30

1.2:

  • 03:00 – 10:00
  • 12:00 – 20:30

2.1:

  • 03:00 – 10:00,
  • 13:30 – 20:00

2.2:

  • 03:00 – 10:00,
  • 13:30 – 20:30

3.1:

  • 00:00 – 03:00,
  • 06:30 – 13:30,
  • 15:30 – 20:30

3.2:

  • 00:00 – 03:00
  • 06:30 – 13:30
  • 17:00 – 22:00

4.1:

  • 00:00 – 03:00,
  • 06:30 – 13:30
  • 17:00 – 24:00

4.2:

  • 08:00 – 15:30,
  • 17:00 – 24:00

5.1:

  • 00:00 – 06:30,
  • 10:00 – 17:00,
  • 20:30 – 24:00

5.2:

  • 00:00 – 06:30,
  • 10:00 – 17:00,
  • 20:30 – 24:00

6.1:

  • 00:00 – 06:30,
  • 10:00 – 17:00,
  • 20:30 – 24:00

6.2:

  • 00:00 – 03:00,
  • 10:00 – 18:00,
  • 20:30 – 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 17 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 17 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 17 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 17 января Фото: ДТЭК

Точное время отключений электроэнергии в Днепре можно проверить на официальном сайте ДТЭК — для этого достаточно ввести свой адрес в специальном поле.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Графики отключений для ЦЭК

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 17 января с 00:00 до 24:00 для абонентов компании ЦЭК также будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии в следующем порядке:

1.1 очередь:

  • с 03:30 до 06:30;
  • с 08:00 до 10:30;
  • с 12:00 до 20:30.

1.2 очередь:

  • с 03:30 до 10:30;
  • с 12:00 до 20:30.

2.1 очередь:

  • с 03:30 до 10:30;
  • с 13:30 до 20:30.

2.2 очередь:

  • с 03:30 до 10:30;
  • с 12:00 до 20:30.

3.1 очередь:

  • с 06:30 до 12:00;
  • с 13:30 до 22:00.

3.2 очередь:

  • с 00:00 до 03:30;
  • с 08:00 до 12:00;
  • с 13:30 до 22:00.

4.1 очередь:

  • с 00:00 до 03:30;
  • с 06:30 до 08:00;
  • с 10:30 до 18:00;
  • с 20:30 до 24:00.

4.2 очередь:

  • с 00:00 до 03:30;
  • с 10:30 до 18:00;
  • с 20:30 до 24:00.

5.1 очередь:

  • с 00:00 до 06:30;
  • с 10:30 до 17:30;
  • с 20:30 до 24:00.

5.2 смена:

  • с 00:00 до 06:30;
  • с 10:30 до 17:30;
  • с 20:30 до 24:00.

6.1 очередь:

  • с 00:00 до 03:30;
  • с 06:30 до 13:30;
  • с 17:30 до 20:00;
  • с 22:00 до 24:00.

6.2 очередь:

  • с 00:00 до 06:30;
  • с 08:00 до 13:30;
  • с 18:00 до 24:00.

В компании предупредили, что в течение суток, по соответствующему решению, графики могут корректироваться.

Пункты несокрушимости

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Информацию об их расположении и часах работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации, а также на сервисе nezlamnist.gov.ua

Пункты открыты в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Свет будут отключать во всех регионах, сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, 17 января во Львове и области будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать для всех групп. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Напомним, что во время заседания Совета обороны Полтавщины было принято решение об усилении энергетической устойчивости области. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивныч.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Предприятия компании производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывают уголь и природный газ, осуществляют трейдинг энергопродуктов на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют электроэнергию потребителям, а также развивают сеть скоростных зарядных станций. Главный офис компании расположен в Киеве, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра Днепропетровщина отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашения

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашения

20:46Украина
Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

20:30Украина
"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Последние новости

21:37

Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

20:34

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: неожиданный ответ специалиста

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
20:33

До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 январяФото

20:30

Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

20:27

Войска РФ понесли колоссальные потери в боях за Купянск: The Times раскрыл цифры

20:22

Кто такой "шваґро" - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

Реклама
20:14

Продление каникул или дистанционное обучение: что ждет школьников Тернопольщины

19:46

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:27

Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

19:12

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

19:10

Как приготовить идеальную яичницу за 45 секунд без плиты - лайфхак от шеф-повара

19:10

Путин врет, в НАТО ему ничего не обещалимнение

18:43

Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

18:40

"Будет очень агрессивный обстрел": РФ готовит чрезвычайно мощный удар по Украине

18:28

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

18:17

Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

18:15

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Реклама
18:11

СОУ разнесли склад боеприпасов и предприятие РФ: известны подробности операции

17:48

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

17:29

Секретный лагерь в Арктике: европейские солдаты готовятся к войне с РФ - Politico

17:22

Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

17:16

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

16:52

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

16:43

Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

16:27

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

16:25

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

16:13

Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

16:12

Самая длинная нота и сенсация в Threads: как LELÉKA стали фаворитами НацотбораВидео

16:12

Имеют серьезные намерения: в ВСУ сказали, на что нацелятся россияне весной

15:59

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:05

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

15:03

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:01

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

14:54

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

14:45

До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

Реклама
14:19

План ЕС по членству для Украины столкнулся с мощным сопротивлением – FT

14:11

Беременную победительницу "Холостяка" преследовали: вмешалась полиция

13:59

В Киеве все университеты переходят на дистанционку: как будут учиться студенты

13:57

Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФВидео

13:54

Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

13:53

Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

13:39

Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять