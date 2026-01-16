До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 января

На территории Днепропетровской области вводят графики почасовых отключений света.

Кратко:

17 января в Днепре и Днепропетровской области восстанавливают графики отключений света

Ограничения коснутся всех подчерг и продлятся в течение суток

Каждая очередь будет оставаться без электроснабжения 2–3 раза в день

В субботу, 17 января, в Днепре и по всей Днепропетровской области снова введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся потребителей всех подчерг и продлятся в течение суток.

Как сообщили в ДТЭК, свет будут отключать от двух до трех раз в день. В рамках стабилизационных отключений отдельные подчерги могут оставаться без электроснабжения до трех раз в течение суток.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого ограничения составит несколько часов. Причиной таких мер остается дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Графики отключений ДТЭК для каждой очереди

1.1:

03:00 – 10:00,

13:30 – 20:30

1.2:

03:00 – 10:00

12:00 – 20:30

2.1:

03:00 – 10:00,

13:30 – 20:00

2.2:

03:00 – 10:00,

13:30 – 20:30

3.1:

00:00 – 03:00,

06:30 – 13:30,

15:30 – 20:30

3.2:

00:00 – 03:00

06:30 – 13:30

17:00 – 22:00

4.1:

00:00 – 03:00,

06:30 – 13:30

17:00 – 24:00

4.2:

08:00 – 15:30,

17:00 – 24:00

5.1:

00:00 – 06:30,

10:00 – 17:00,

20:30 – 24:00

5.2:

00:00 – 06:30,

10:00 – 17:00,

20:30 – 24:00

6.1:

00:00 – 06:30,

10:00 – 17:00,

20:30 – 24:00

6.2:

00:00 – 03:00,

10:00 – 18:00,

20:30 – 24:00

Точное время отключений электроэнергии в Днепре можно проверить на официальном сайте ДТЭК — для этого достаточно ввести свой адрес в специальном поле.

Графики отключений для ЦЭК

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 17 января с 00:00 до 24:00 для абонентов компании ЦЭК также будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии в следующем порядке:

1.1 очередь:

с 03:30 до 06:30;

с 08:00 до 10:30;

с 12:00 до 20:30.

1.2 очередь:

с 03:30 до 10:30;

с 12:00 до 20:30.

2.1 очередь:

с 03:30 до 10:30;

с 13:30 до 20:30.

2.2 очередь:

с 03:30 до 10:30;

с 12:00 до 20:30.

3.1 очередь:

с 06:30 до 12:00;

с 13:30 до 22:00.

3.2 очередь:

с 00:00 до 03:30;

с 08:00 до 12:00;

с 13:30 до 22:00.

4.1 очередь:

с 00:00 до 03:30;

с 06:30 до 08:00;

с 10:30 до 18:00;

с 20:30 до 24:00.

4.2 очередь:

с 00:00 до 03:30;

с 10:30 до 18:00;

с 20:30 до 24:00.

5.1 очередь:

с 00:00 до 06:30;

с 10:30 до 17:30;

с 20:30 до 24:00.

5.2 смена:

с 00:00 до 06:30;

с 10:30 до 17:30;

с 20:30 до 24:00.

6.1 очередь:

с 00:00 до 03:30;

с 06:30 до 13:30;

с 17:30 до 20:00;

с 22:00 до 24:00.

6.2 очередь:

с 00:00 до 06:30;

с 08:00 до 13:30;

с 18:00 до 24:00.

В компании предупредили, что в течение суток, по соответствующему решению, графики могут корректироваться.

Пункты несокрушимости

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Информацию об их расположении и часах работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации, а также на сервисе nezlamnist.gov.ua

Пункты открыты в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Свет будут отключать во всех регионах, сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, 17 января во Львове и области будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать для всех групп. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Напомним, что во время заседания Совета обороны Полтавщины было принято решение об усилении энергетической устойчивости области. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивныч.

