В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

В МККК "признали неуместность попыток приравнивания ответственности" страны-агрессора и страны, которая защищается.

https://glavred.info/ukraine/v-mid-postavili-na-mesto-rukovodstvo-mkkk-posle-sravneniya-udarov-v-ukraine-i-rf-10733987.html Ссылка скопирована

В МИД поставили на место представителей МККК / Коллаж: Главред, фото: t.me/Ukraine_MFA

Главное:

В МИД указали на некорректные публичные заявления руководства МККК

Попытки ложных параллелей между Украиной и РФ являются аморальными

В Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвали главу миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Хуана-Педро Шерера.

Были обсуждены некоторые некорректные публичные заявления руководства комитета, сообщила пресс-служба МИДа.

видео дня

Отмечается, что по результатам встречи представители МККК "признали неуместность попыток приравнивания ответственности" страны-агрессора и страны, которая защищается, и согласились "с необходимостью совершенствования коммуникационных подходов комитета в дальнейшем", .

"20 января по поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Министерство иностранных дел Украины был вызван глава Миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Хуан-Педро Шерер с целью обсуждения некоторых некорректных публичных заявлений руководства комитета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время встречи "украинская сторона выразила глубокое разочарование заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии от 14 января 2026 года, в котором фактически приравнивается ответственность РФ как государства-агрессора и Украины, защищающей себя и свой народ, за человеческие страдания".

Украинская сторона подчеркнула, что, "в отличие от российского агрессора, Украина наносит удары исключительно по законным военным объектам противника в рамках реализации своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН".

"В этом контексте любые попытки отождествления, приравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией являются аморальными, ошибочными и абсолютно неприемлемыми", - отметили в МИД.

Отмечается, что "в Украине, в свою очередь, ожидают, что комитет будет более настойчивым в своих усилиях, направленных на обеспечение бесперебойного доступа к украинским военнопленным и гражданским лицам, которые незаконно удерживаются РФ, а также соответствующей публичной коммуникации".

/ t.me/Ukraine_MFA

Что говорят в МККК о некорректных сообщениях

Со своей стороны представители МККК "признали неуместность таких попыток приравнивания ответственности и согласились с необходимостью совершенствования коммуникационных подходов комитета в дальнейшем. Хуан-Педро Шерер также отметил, что он и его коллеги в Киеве хорошо понимают реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущают последствия атак РФ".

"Стороны договорились способствовать дальнейшему усилению двустороннего диалога, в частности путем проведения визитов, с целью обеспечения более глубокого понимания стороной МККК актуального гуманитарного кризиса в Украине, вызванного атаками РФ, а также обсудили пути усиления усилий МККК по получению доступа к украинским военнопленным и удерживаемым гражданским лицам", - сообщили в МИД Украины.

Скандал с МККК: громкое заявление МИД

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил о том, что ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема.

Такое заявление он сделал в ответ на сообщение Международного Комитета Красного Креста (МККК) относительно ударов по критической инфраструктуре. Ранее в МККК опубликовали заявление, в котором отмечается, что "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах".

Ранее у Путина закатили истерику из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила по машинам Красного креста. В результате российского удара погибли трое украинцев, еще двое - получили ранения.

Как ранее сообщал Главред, в МИД жестко ответили на истерику Орбана насчет Украины. В МИД отреагировали на очередное скандальное заявление премьер-министра Венгрии.

Больше новостей:

Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред