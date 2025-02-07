Что такое "хатня морква": лишь единицы объяснят необычное выражение

На самом деле в таком выражении речь идет вовсе не о моркови, но не все об этом знают.

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Что такое "хатня морква"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает выраж ение " хатня морква "

В каких случаях его используют

В украинском выражении "хатня морква" на самом деле речь идет не о моркови, однако не все об этом знают. Это выражение следует использовать, когда мы говорим о домашней ссоре.

Отсюда появилось другое выражение - "хатню моркву на базарі не продають". Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Знаете ли вы, что такое "домашня морква"? "Домашня морква - это семейная ссора. Отсюда выражение - "хатню моркву на базарі не продають" (то есть "сімейні сварки не виносять на люди")", - объяснила Багний.

Также она рассказала о еще нескольких фразеологизмах о моркови.

"Например, "терти моркву" - означает подшучивать, донимать, насмехаться над кем-то. А "шкребти моркву" означает ругать кого-то. Ну, и напомню, что в слове "морквяний" нет апострофа", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, что такое "домашня морква":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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