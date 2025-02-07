Что такое "хатня морква": лишь единицы объяснят необычное выражение

Вы узнаете:
- Что означает выражение "хатня морква"
- В каких случаях его используют
В украинском выражении "хатня морква" на самом деле речь идет не о моркови, однако не все об этом знают. Это выражение следует использовать, когда мы говорим о домашней ссоре.
Отсюда появилось другое выражение - "хатню моркву на базарі не продають". Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Знаете ли вы, что такое "домашня морква"? "Домашня морква - это семейная ссора. Отсюда выражение - "хатню моркву на базарі не продають" (то есть "сімейні сварки не виносять на люди")", - объяснила Багний.
Также она рассказала о еще нескольких фразеологизмах о моркови.
"Например, "терти моркву" - означает подшучивать, донимать, насмехаться над кем-то. А "шкребти моркву" означает ругать кого-то. Ну, и напомню, что в слове "морквяний" нет апострофа", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, что такое "домашня морква":
@sametak1064 Знаете, что такое хатня морква? ? #правильноукраїнською#мова#нмт#українськийтікток#українськамова#фразеологизмы♬ original sound - Правильно українською
Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.
Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.
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