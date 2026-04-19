До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

Кратко:
- Ирландские министры выступают за прекращение директивы о временной защите
- С 2022 года в Ирландию приехало около 64 000 украинских беженцев
Украинцам, проживающим в Ирландии, предложат денежные выплаты для возвращения домой, поскольку правительство страны планирует в течение года прекратить действие договоров о размещении беженцев. Об этом пишет The Times.
Ирландские министры выступают либо за прекращение директивы о временной защите, либо за альтернативу, при которой поддержку будут получать исключительно люди из наиболее пострадавших районов Украины.
Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что в течение 12 месяцев правительство собирается расторгнуть контракты, по которым было размещено около 16000 украинцев. Директива о временной защите, которая обеспечивает широкую поддержку украинских беженцев, должна закончиться в марте следующего года.
Сообщается, что с июля 2022 года по март этого года почти 28 000 ирландских семей получили более 438 миллионов евро в виде компенсации за размещение 64 000 украинских беженцев в своих домах по всей стране.
Сначала выплачивалась сумма в размере 400 евро в месяц, затем ее удвоили до 800 евро. Сейчас она составляет 600 евро в месяц, и правительство хочет снова снизить ее до 400 евро. Зато беженцы могут подать заявку на получение до 2500 евро на одного человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в свою страну происхождения.
"Поскольку это финансируется за счет денег налогоплательщиков, я хочу видеть, что эти деньги тратятся с умом. Я считаю, что если община или отдельный человек способны обеспечить себя самостоятельно, то я не вижу причин, почему мы, как налогоплательщики, должны выплачивать миллионы и миллионы. В других европейских странах так не делают", - сказал Брофи.
Украинские беженцы за границей - последние новости
Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.
Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.
В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.
Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.
Вас может заинтересовать:
- "Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину
- Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца
- Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца
Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?
По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:
- Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
- Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
