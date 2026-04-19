До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

Украинцам, проживающим в Ирландии, будет предложен "пакет помощи" для возвращения домой.

https://glavred.info/world/do-10-000-odna-iz-stran-es-zaplatit-ukraincam-za-vozvrashchenie-na-rodinu-10757975.html Ссылка скопирована

Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой

Кратко:

Ирландские министры выступают за прекращение директивы о временной защите

С 2022 года в Ирландию приехало около 64 000 украинских беженцев

Украинцам, проживающим в Ирландии, предложат денежные выплаты для возвращения домой, поскольку правительство страны планирует в течение года прекратить действие договоров о размещении беженцев. Об этом пишет The Times.

Ирландские министры выступают либо за прекращение директивы о временной защите, либо за альтернативу, при которой поддержку будут получать исключительно люди из наиболее пострадавших районов Украины.

видео дня

Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что в течение 12 месяцев правительство собирается расторгнуть контракты, по которым было размещено около 16000 украинцев. Директива о временной защите, которая обеспечивает широкую поддержку украинских беженцев, должна закончиться в марте следующего года.

Сообщается, что с июля 2022 года по март этого года почти 28 000 ирландских семей получили более 438 миллионов евро в виде компенсации за размещение 64 000 украинских беженцев в своих домах по всей стране.

Сначала выплачивалась сумма в размере 400 евро в месяц, затем ее удвоили до 800 евро. Сейчас она составляет 600 евро в месяц, и правительство хочет снова снизить ее до 400 евро. Зато беженцы могут подать заявку на получение до 2500 евро на одного человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в свою страну происхождения.

"Поскольку это финансируется за счет денег налогоплательщиков, я хочу видеть, что эти деньги тратятся с умом. Я считаю, что если община или отдельный человек способны обеспечить себя самостоятельно, то я не вижу причин, почему мы, как налогоплательщики, должны выплачивать миллионы и миллионы. В других европейских странах так не делают", - сказал Брофи.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Вас может заинтересовать:

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред