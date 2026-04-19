До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

Виталий Кирсанов
19 апреля 2026, 22:18
Украинцам, проживающим в Ирландии, будет предложен "пакет помощи" для возвращения домой.
Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой
Кратко:

  • Ирландские министры выступают за прекращение директивы о временной защите
  • С 2022 года в Ирландию приехало около 64 000 украинских беженцев

Украинцам, проживающим в Ирландии, предложат денежные выплаты для возвращения домой, поскольку правительство страны планирует в течение года прекратить действие договоров о размещении беженцев. Об этом пишет The Times.

Ирландские министры выступают либо за прекращение директивы о временной защите, либо за альтернативу, при которой поддержку будут получать исключительно люди из наиболее пострадавших районов Украины.

Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что в течение 12 месяцев правительство собирается расторгнуть контракты, по которым было размещено около 16000 украинцев. Директива о временной защите, которая обеспечивает широкую поддержку украинских беженцев, должна закончиться в марте следующего года.

Сообщается, что с июля 2022 года по март этого года почти 28 000 ирландских семей получили более 438 миллионов евро в виде компенсации за размещение 64 000 украинских беженцев в своих домах по всей стране.

Сначала выплачивалась сумма в размере 400 евро в месяц, затем ее удвоили до 800 евро. Сейчас она составляет 600 евро в месяц, и правительство хочет снова снизить ее до 400 евро. Зато беженцы могут подать заявку на получение до 2500 евро на одного человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в свою страну происхождения.

"Поскольку это финансируется за счет денег налогоплательщиков, я хочу видеть, что эти деньги тратятся с умом. Я считаю, что если община или отдельный человек способны обеспечить себя самостоятельно, то я не вижу причин, почему мы, как налогоплательщики, должны выплачивать миллионы и миллионы. В других европейских странах так не делают", - сказал Брофи.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Вас может заинтересовать:

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

Последние новости

22:58

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

22:29

Что известно о новом налоге для ФОП: Свириденко о деталях договоренностей с МВФ

22:18

До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

21:36

Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минутыВидео

21:34

РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину – Зеленский

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
20:16

Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

20:12

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

19:45

Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

19:11

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Реклама
19:11

Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕСмнение

19:02

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специейВидео

18:56

"Занимайте 5–6 место": в Полесье резко ответили на жалобы клубов по поводу логистики

18:38

Исчерпание почвы и общие вредители: главные враги кабачков на участке

18:05

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

17:42

4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

17:42

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:26

Выстрелы на улицах Чернигова: полиция задержала мужчину, что известноФото

17:20

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

Реклама
16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

Реклама
13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

