Как быстро очистить духовку от жира с помощью обычной пены для бритья без дорогих средств.

Простой лайфхак, который поможет поддерживать чистоту духовки без агрессивной химии

Вы узнаете:

Как правильно наносить пену в духовке

Сколько времени нужно для очистки

Чем смывать остатки средства

Хозяйки часто откладывают мытье духовки, но со временем жир и нагар только сильнее въедаются в поверхности. Именно поэтому вопрос эффективной очистки техники остается актуальным.

Главред решил рассказать, как быстро и без лишних затрат вернуть духовке чистоту.

Автор лайфстайл-материалов Шифра Комбитс из The Kitchn поделилась простым методом очистки духовки, который не требует дорогих средств. Ее рекомендации опубликовало британское издание Express. По словам эксперта, вместо привычных уксуса, соды или лимонного сока можно использовать обычную пену для бритья.

Комбитс отмечает, что этот лайфхак давно привлекал ее внимание, ведь обещает быстрый результат без агрессивной химии. Она проверила его на практике и подтвердила эффективность даже для старого жира и нагара.

Как правильно наносить средство

Чтобы очистить духовку, достаточно равномерно нанести пену для бритья на внутренние поверхности — дверцу, стенки и дно. Важно покрыть все загрязненные участки. Средство нужно оставить примерно на 15–30 минут, чтобы оно размягчило жир и остатки пищи. После этого духовку следует протереть влажной тряпкой дважды: сначала — чтобы удалить грязь, а затем — чтобы убрать остатки пены и запах.

Результат после очистки

По словам эксперта, даже короткое время воздействия дает заметный результат. Она использовала губку с жесткой поверхностью, благодаря чему загрязнения легко удалялись без дополнительных усилий. После очистки духовка осталась чистой, а еда не приобретала посторонних запахов во время приготовления.

Как быстро убрать жирный налет с кухонных шкафов

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

