Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксуса

Руслан Иваненко
27 апреля 2026, 00:56
Как быстро очистить духовку от жира с помощью обычной пены для бритья без дорогих средств.
Духовка, уборка
Простой лайфхак, который поможет поддерживать чистоту духовки без агрессивной химии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как правильно наносить пену в духовке
  • Сколько времени нужно для очистки
  • Чем смывать остатки средства

Хозяйки часто откладывают мытье духовки, но со временем жир и нагар только сильнее въедаются в поверхности. Именно поэтому вопрос эффективной очистки техники остается актуальным.

Главред решил рассказать, как быстро и без лишних затрат вернуть духовке чистоту.

видео дня

Автор лайфстайл-материалов Шифра Комбитс из The Kitchn поделилась простым методом очистки духовки, который не требует дорогих средств. Ее рекомендации опубликовало британское издание Express. По словам эксперта, вместо привычных уксуса, соды или лимонного сока можно использовать обычную пену для бритья.

Комбитс отмечает, что этот лайфхак давно привлекал ее внимание, ведь обещает быстрый результат без агрессивной химии. Она проверила его на практике и подтвердила эффективность даже для старого жира и нагара.

Как правильно наносить средство

Чтобы очистить духовку, достаточно равномерно нанести пену для бритья на внутренние поверхности — дверцу, стенки и дно. Важно покрыть все загрязненные участки. Средство нужно оставить примерно на 15–30 минут, чтобы оно размягчило жир и остатки пищи. После этого духовку следует протереть влажной тряпкой дважды: сначала — чтобы удалить грязь, а затем — чтобы убрать остатки пены и запах.

Результат после очистки

По словам эксперта, даже короткое время воздействия дает заметный результат. Она использовала губку с жесткой поверхностью, благодаря чему загрязнения легко удалялись без дополнительных усилий. После очистки духовка осталась чистой, а еда не приобретала посторонних запахов во время приготовления.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов
Как быстро убрать жирный налет с кухонных шкафов / Инфографика: Главред

Как отмыть духовку с помощью пара — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня жир лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять