" Такого я еще не видел!": в Кривом Роге десятки людей вышли рыть окопы

Вместе победим врага!
Каждый сознательный украинец в тяжелое для страны время пытается внести свою посильную лепту в помощь украинской армии. Не стали исключением и жители Кривого Рога.
Как сообщает Telegram-канал Nexta, в Кривом Роге местные жители начали рыть окопы, помогая защитить город от российских оккупантов.
"Такого объединения народа я еще не видел", - отметил автор видео.
На видео десятки людей с лопатами копают песок, складывая его в мешки. Звучат патриотические возгласы "Слава Украине, Героям Слава!"
Также стало известно, что в Кривом Роге значительно увеличилось количество желающих пополнить ряды территориальной обороны. К местному населению обратились с просьбой помогать им продовольствием.
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Ранее Главред сообщал что, на Харьковщине женщина остановила вражеский танк коктейлем Молотова.
Также мы писали, что в Полтавской области украинские военные и территориальная оборона вытеснили русских оккупантов – они бросили свои танки и убежали.
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