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"Похоронила во дворе и отмывала его кровь": жительница Киевщины рассказала, как орки убили ее сына

15 апреля 2022, 13:04

Когда российские оккупанты пришли в село, сразу начали расстреливать мирных жителей.

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Жительница Киева рассказала, как оккупанты убили ее сына/ Скрин из видео

В деревню Гребельки на Киевщине российские захватчики вторглись 3 марта. Они сразу начали расстреливать мирных жителей. Местная жительница Надежда рассказала, что оккупанты убили одного ее сына и ранили второго.

Чтобы похоронить сына, женщина сама копала ему могилу просто на дворе. Свою историю Надежда рассказала журналистам проекта "Украинский свидетель".

По ее словам, по селу шла колонна из танков, которые впоследствии окружили населенный пункт. Оккупанты постоянно стреляли. Потом они дошли и до дома госпожи Надежды, где она жила с двумя сыновьями.

"Олег пошел греть чай, на кухне стоит. А Володя говорит: "Вон, идут!". Как только Володя это сказал, слышу автомат только "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу "ложитесь" – и сама упала. Говорю,"Володя, отбегай от двери", а он говорит: "У меня ноги отняло", – рассказывает женщина.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи.

После расстрела мужчин оккупанты обыскали дом – проверяли, нет ли там еще кого-то.

Затем женщина сама отмывала в доме кровь своего убитого сына и похоронила его у себя во дворе. Теперь она ждет случая, чтобы похоронить сына "по-человечески".

Напомним, что все убийства гражданских являются военными преступлениями. Такие поступки являются нарушением международных прав, прав человека и любых моральных норм.

Ранее сообщалось, что житель Бучи 42-летний Александр Чикмарев в одно мгновение потерял всю семью. Жену Маргариту и двух сыновей – 5-летнего Клима и 10-летнего Матвея – оккупанты расстреляли, когда они пытались эвакуироваться из Бучи.

Также ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшей деревни, из которой его переправили в больницу.

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война в Украине Киевская область вторжение России
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