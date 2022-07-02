ВСУ выбили оккупантов из Ивановки и отбили штурм возле трех сел – Генштаб/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные дали отпор оккупантам и откинули их при попытке армии РФ идти на штурм вблизи трех сел – Дементьевка (Харьковская область), Богородичное и Новомихайловка (оба – Донецкая область).

Также защитники Украины выбили россиян из села Ивановка (область не уточняется). Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке.

На Харьковском направлении противник ведет оборону позиций, которые ему удалось занять ранее. Также оккупанты обстреляли позиции украинских военных и ряд сел.

В Дементьевке захватчики пытались штурмовать, однако вынуждены были отойти, получив отпор от украинских бойцов. Оккупанты ударили из авиации недалеко от Верхнего Салтова и Прудянки, а также вели воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10".

Захватчики ведут оборону на Славянском направлении. При этом их штурм был неудачным – они получили сильный отпор от ВСУ.

На Донецком направлении оккупанты по результатам боевых действий закрепляют в районе населенного пункта Верхнекаменка.

"На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодеми и Берестового. Возле последнего провели разведку боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Также в Донецкой области захватчики вели наступление в районе населенного пункта Новомихайловка. Однако украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад.

Читайте также"Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело": ракета убила 8-летнюю девочку в Очакове"На Южнобугском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку из БпЛА. По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка", – сообщили в Генштабе.

Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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