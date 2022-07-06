"Пока Путин не остановит": кадыровцы уже вознамерились "брать" Берлин

Кадыровцы уже вознамерились "брать" Берлин – провокационное заявление сделал спикер парламента Чечни Магомед Даудов/ скрин, Reuters

Кадыровцы уже размечтались о "взятии" Берлина. Об этом обмолвился спикер парламента Чечни Магомед Даудов. При этом он отметил, что оккупационная армия будет воевать до тех пор, пока их не остановит президент РФ Владимир Путин.

Оккупант также сказал, якобы кадыровцы собираются защищать в Европе ислам. Соответствующее видео, где Даудов разбрасывается направо и налево провокационными заявлениями, обнародовала в Twitter американская журналистка Джули Дэвис.

"Дальше вообще сомнений не должно быть. И "ДНР", и Николаев, и Херсон, и Одесса... Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы еще, Аллах, дойдем до Берлина. Мы одержим победу, в этом нет сомнения", – заявил кадыровец.

При этом Даудов как-то не уточнил, для чего вообще кадыровцам "брать" Берлин.

Также оккупант отметил, якобы российские войска "защищают в Украине ислам и ценности".

Напомним, в Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть во время атаки погибли мирные жители города. После этого кадыровцы обвинили во всем ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы военные провели удачную операцию, в результате которой Tik-Tok войска Кадырова потеряли 10 оккупантов убитыми и 8 – ранеными. Бойцы ВСУ зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев.

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