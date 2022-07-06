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Спасатели плакали и говорили о мультиках: щемящая история спасения девочки из-под завалов в Киеве

6 июля 2022, 14:33

Сотрудники ГСЧС говорят, что девочка Женя сумела выжить под завалами после ракетного обстрела русскими Киева из-за своей гимнастической подготовки.

Киев, обстрел
Щемящая история спасения девочки из-под завалов в Киеве/ коллаж фото УНИАН

Столичный спасатель Артур Моркотенко рассказал щемящую историю о том, как он с коллегами спасал 7-летнюю девочку Женю и ее маму из-под завалов дома, который был серьезно поврежден русским ракетным ударом утром 26 июня. Об этом сообщает портал ТСН.

Девочка вовремя успела сгруппироваться и сложиться в воздушном кармане между бетонными плитами.

"У всех ребят, которые здесь были, на глазах слезы, у всех, и у меня", — говорит Моркотенко.

Женя кричала, звала на помощь. Однако, где она находится среди пыли, крика и пламени, не было понятно. Под обрушившиеся бетонные плиты поставили подпорку. Моркотенко смог продвигаться лежачие и вдруг в щели увидел ногу.

Сверху было пламя, но Артур сумел просунуть в щель куртку от формы и смог ее накрыть. Снизу нужно было разрезать арматуру. Чтобы как-то поддержать ребенка, его напарник Максим начал с девочкой говорить. И быстро нащупал хорошую тему.

"Есть такой мальчик, Артем, ему 7 лет. Рассказал ей, как они будут мультики смотреть", – вспоминает спасатель.

По словам Моркотенко, Женю вытащили вовремя ‒ она была в сознании. И поэтому сразу попросила спасти свою маму. Благодаря этому спасателям удалось довольно быстро вытащить женщину из-под завалов.

"Она спасла и себя и меня. Кажется, благодаря ей они узнали, что там есть я", — говорит мама девочки.

Сейчас Женя с мамой готовятся к выписке. Девочка чувствует себя хорошо, а вот у женщины компрессионный перелом позвоночника и ей предстоит долгая реабилитация.

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Ракетный удар по Киеву 26 июня

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.

Позднее в Сети появилась аудиозапись якобы переговоров диспетчера и пилотов бомбардировщиков ВКС РФ, запускавших ракеты по Украине с территории Беларуси утром 26 июня.

"Группа закончила, спасибо за прикрытие", - говорит пилот. "Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - отвечал ему белорусский диспетчер.

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Автор: Егор Бунин
новости Киева ГСЧС новости Украины война России и Украины
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