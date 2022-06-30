Бойцы ВСУ зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев: "Было смешно смотреть, как они убегают"

Бойцы ВСУ зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев/ Генштаб ВСУ, Радио Свобода

Украинские военные рассказали об удачной операции, в результате которой Tik-Tok войска Кадырова потеряли 10 оккупантов погибшими и еще 8 – ранеными.

Об этой операции, которая состоялась ранее во время обороны Рубежного, Северодонецка и Лисичанска на Луганщине, рассказал командир подразделения 81-й бригады ДШВ ВСУ Сергей М.

Он отмечает, что около 60-70 кадыровцев из спецподразделения СОБР "Ахмат" из Чечни вышли на один из взводних опорных пунктов. Командир роты украинских бойцов быстро сориентировался и провел перегруппировку сил.

Тогда защитники Украины зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев.

"Мой комроты осуществил перегруппировку. От начала боя "бойцы рамзана" потеряли 10 убитыми и 8 – ранеными. Представьте себе, аэромобильное-десантное отделение зашло во фланг наемников и нанесло им значительные потери. И мы просто наблюдали, как "черные человечки" убегали снова на свои позиции", – вспоминает офицер.

Ранее захватчик из так называемой "ДНР" рассказал своей жене по телефону, что бойцы Вооруженных сил Украины изрядно "поколошматили" оккупантов на поле боя. Он отметил, что комбат мертв, они сами "еле копыта вынесли", и возвращаться назад не собираются.

Напомним, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин прокомментировал ракетный удар со стороны оккупантов по многолюдному ТЦ в Кременчуге. Он цинично заявил, что там "нет никакого теракта", и начал переводить стрелки на то, что армия РФ якобы пыталась уничтожить оружие и технику украинских сил.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: