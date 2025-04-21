Не отводят глаз часами: почему коты любят следить за насекомыми

Вы узнаете:
- Зачем коты следят за насекомыми
- Едят ли домашние любимцы жуков
Хозяева котов хотя бы раз замечали интересное поведение своих любимцев: животное "замирает" в одной позе и может долго не сводить глаз с мух или других мелких насекомых. Главред выяснил, почему коты любят наблюдать за насекомыми и безопасно ли это для животных.
Почему коты любят наблюдать за жуками?
Насекомые не являются чем-то питательным для котов, но различные мушки все равно их очень интересуют, пишет PetMD.
Дело в том, что они похожи на добычу, на которую коты обычно охотятся - мышей и птичек. Насекомые маленькие, быстро двигаются, иногда жужжат, а некоторые еще и летают. Все это пробуждает у кошек охотничий инстинкт.
Известно, что кошки охотятся ради развлечения, даже когда они не голодны, поскольку это высвобождает дофамин. Этот нейромедиатор отвечает за ощущение счастья и азарта.
Едят ли коты жуков?
Поедание жуков не приносит котам никакой пользы, и многие питомцы просто гоняются за жуками и играют с ними, теряя интерес, когда те перестают двигаться.
Но некоторые коты могут решить съесть насекомых, если они их поймают. Это не повод для беспокойства. Поедание жуков не свидетельствует о пищевом дисбалансе - это просто естественное завершение "охотничьего поведения". Ветеринары утверждают, что многие кошки едят добычу, даже если они не голодны.
При этом важно быть внимательными к тому, на каких именно насекомых охотится кот, ведь среди них могут быть как безопасные мухи, так и ядовитые жуки или пауки.
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