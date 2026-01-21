Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

Драгоценный камень принадлежит анонимной команде, которая предпочла не раскрывать свою личность из соображений безопасности.

Найден фиолетовый звездчатый сапфир / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Обнаружен уникальный фиолетовый звездчатый сапфир

Стоимость сапфира может достигать 300–400 миллионов долларов

В Шри-Ланке обнаружен уникальный фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата, который уже прозвали "Звездой Чистой Земли".

Этот камень считается крупнейшим в мире природным сапфиром с эффектом астеризма — оптическим явлением, создающим на поверхности мерцающий звездный узор, пишет Daily Mail.

Астеризм возникает из-за мельчайших игольчатых включений минерала рутила, которые формируют видимость звезды в центре камня. По оценкам экспертов, стоимость сапфира может достигать 300–400 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих драгоценных камней, когда-либо найденных.

Драгоценный камень принадлежит анонимной команде, которая предпочла не раскрывать свою личность из соображений безопасности. Несмотря на красоту таких камней, их истинная ценность определяется не только размером или весом, но и уникальными характеристиками — редким цветом, необычными деталями или историей, превращающей их в настоящие сокровища.

