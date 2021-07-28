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На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров

28 июля 2021, 13:13

На международном рынке драгоценная находка оценивается в 100 миллионов долларов.

Гигантский сапфир / bbc.com

На Шри-Ланке был обнаружен фрагмент породы с крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров. Его случайно нашли рабочие на заднем дворе одного дома. Предварительная стоимость сапфира – до 100 миллионов долларов.

Уникальную находку уже подтвердили в Национальном управлении Шри-Ланки по вопросам драгоценных камней и драгоценностей, пишет ВВС. Сапфир, к слову, нашли еще в 2020 – больше года ушло на то, чтобы очистить камень от грязи и оценить его стоимость.

Скопление звездчатых сапфиров весом в 510 килограммов или 2,5 млн каратов получило название "Serendipity Sapphire". В современном английском языке "serendipity" переводится как "интуиция", или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Власти Шри-Ланки надеются, что камень привлечет международных покупателей и принесет стране значительную прибыль.

Отметим, что Шри-Ланка является одним из ведущих экспортеров драгоценных камней в мире. Так, в первой половине 2020 года отрасль принесла стране почти 150 млн долларов, что составляет 1,5% всего экспорта. Но по отрасли ударила пандемия коронавируса.

Ранее Главред писал, что пока весь мир изнемогает от жары, в ЮАР впервые за полвека выпал снег. По словам местных синоптиков, таких холодов они не помнят за весь период метеонаблюдений.

Также мы рассказывали, что на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности. Позже жительница Латвии рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.

Шри-Ланка
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