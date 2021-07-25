Пока весь мир изнемогает от жары: в ЮАР впервые за полвека выпал снег

В ЮАР зафиксировали рекордные морозы / @ReenvalSA

На этой неделе в Южно-Африканской Республике (ЮАР) была зарегистрирована самая низкая температура за последние полвека. По словам местных синоптиков, таких холодов они не помнят за весь период метеонаблюдений.

Так, по состоянию на 24 июля в течение суток в Южно-Африканской Республике зафиксировали 19 рекордно низких показателей температуры. Жители делятся фотографиями с замерзшей водой и снегом, который едва не аномалия для ЮАР, хотя сейчас на их континенте и зима, передает News24.

Предыдущие рекорды в ЮАР по низким температурам были более скромные, некоторые из них были установлены несколько десятилетий назад. До этой ночи самой минимальной температурой, которую когда-либо фиксировали в стране, считалась -8,1º в 2000 году. В Южноафриканской метеорологической службе говорят, что температура должна немного подняться на выходных, но летняя одежда все еще будет неуместной.

Благодаря необычно низкой температуре дети в ЮАР смогли впервые увидеть снег и уже вовсю начинают пробовать лепить снежки. Так, в регионе Западно-Капской провинции люди становились в очередь к природному заповеднику "Матросберг", расположенном примерно в двух часах езды к западу от Кейптауна, чтобы увидеть заснеженные горные вершины, пишет IOL.

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Стоит отметить, что лето в Южной Африке наступает в отрезок с октября по март, в это время температура воздуха колеблется от 15 до 35 градусов. Зима же приходит с июня по август, когда температура может понижаться до нуля ночью, а днем подниматься до 20 градусов по Цельсию.

Ранее главный народный синоптик страны Леонид Горбань дал прогноз погоды на зиму в Украине. Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.