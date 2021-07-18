Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности

Уникальная находка на Говерле / Тарас Краженко

В воскресенье, 11 июля, на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

"11 июля 2021 на вершине Говерлы было найдено бутылку с двумя записками. Давайте попробуем найти участников событий 50-летней давности", – написал в Facebook об интересной находке Тарас Краженко.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Записки спрятали дети из секретного военного городка

Позже мужчина решил разыскать авторов записки в так называемой "капсуле времени". Некоторые из них уже откликнулись.

Как впоследствии выяснилось, вершину горы покорили ученики московской средней школы номер 131, которая находилась на окраине Делятина – Франковск-16. Примечательно, что такого города больше нет на картах, территориально он находился в 60 км от Ивано-Франковска. По факту, это был секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинского СОШ # 3.

"Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады", – написала Людмила Тимофеев с Латвии. Женщина рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки. Впоследствии племянник первого в списке Григорьева – Игорь Воронко поделился уникальным фото, на котором зафиксирован момент закапывания бутылки.

Момент закапывание бутылки с записками / Фейсбук. Игорь Воронко

Похожую историю мы рассказывали ранее – тогда девятилетняя американка Эбби Грэм случайно обнаружила на берегу Тихого океана послание, которое запустили в океан 37 лет назад. За это время оно преодолело более 6 тысяч километров.