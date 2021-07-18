УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности

18 июля 2021, 15:09

Позже жительница Латвии рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.

Уникальная находка на Говерле / Тарас Краженко

В воскресенье, 11 июля, на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

"11 июля 2021 на вершине Говерлы было найдено бутылку с двумя записками. Давайте попробуем найти участников событий 50-летней давности", – написал в Facebook об интересной находке Тарас Краженко.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Записки спрятали дети из секретного военного городка

Позже мужчина решил разыскать авторов записки в так называемой "капсуле времени". Некоторые из них уже откликнулись.

Как впоследствии выяснилось, вершину горы покорили ученики московской средней школы номер 131, которая находилась на окраине Делятина – Франковск-16. Примечательно, что такого города больше нет на картах, территориально он находился в 60 км от Ивано-Франковска. По факту, это был секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинского СОШ # 3.

"Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады", – написала Людмила Тимофеев с Латвии. Женщина рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки. Впоследствии племянник первого в списке Григорьева – Игорь Воронко поделился уникальным фото, на котором зафиксирован момент закапывания бутылки.

Момент закапывание бутылки с записками / Фейсбук. Игорь Воронко

Похожую историю мы рассказывали ранее – тогда девятилетняя американка Эбби Грэм случайно обнаружила на берегу Тихого океана послание, которое запустили в океан 37 лет назад. За это время оно преодолело более 6 тысяч километров.

Говерла новости Украины новости Ивано-Франковска
Сейчас вы просматриваете новость «Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Нейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чащеНейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чаще Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от бедыПриметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Удар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потокуУдар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потоку Украинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналкиУкраинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналки Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортахТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

Последние новости

15:09

Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности

15:04

Готовим самый вкусный и полезный домашний кетчуп: пошаговый рецепт с видео Видео

14:58

Ультиматум России и беспомощность ОБСЕ: у Кравчука назвали "хулиганством" диалог по Донбассу Видео

14:47

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

14:36

На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

Реклама
14:10

Два укола Moderna – и путь в ЕС открыт: вакцина из США поможет получить международный COVID-паспорт Видео

13:46

В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans Видео

13:37

Шокирующие кадры наводнения в Западной Европе: более 170 погибших, сотни пропали без вести Видео

13:34

В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом

13:03

СБУ готова вручить подозрение главе Минобороны РФ Шойгу: его ждут в Мариуполе 20 июля

12:27

В психбольнице на Днепропетровщине пациент убил медбрата стулом и сбежал

12:25

Мужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте: финал устрашающей истории Видео

11:54

Прожарка до +36 и грозовые дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды Видео

11:29

"Догоняем Абхазию": Сеть шокировали свежие фото разрухи в оккупированном Донецке Фото

10:58

В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту Видео

10:32

Под Киевом из-за лютой непогоды погибли два человека – на них упало дерево Видео

10:29

В Украину доставили американскую вакцину от коронавируса Moderna Видео

10:18

Хотела помыть руки, поскользнулась и упала в воду: на Харьковщине утонула 6-летняя девочка

09:42

"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине

09:39

"Кто обидел Дашу": в Харькове неадекватный мужчина проломил головую своей сожительнице Видео

Реклама
09:03

В Каннах объявлены победители самого престижного киносмотра: Украина – среди лауреатов Видео

08:18

Коронавирус в Украине приутих: за сутки выявили всего 229 случаев заражения Видео

07:45

Питерская моль уже превратила Россию в Антимир мнение

07:42

В США свирепствует "эпидемия непривитых": из-за коронавируса Дельта больницы забиты до отказа Видео

07:10

"Самое крутое суперантитело": ученые обнаружили иммунную молекулу-убийцу COVID-19 Видео

06:30

Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины мнение

05:28

Не поступила в учебное заведение: в Днепре совершила суицид 15-летняя девочка

05:02

Кардиолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют отеки тела Видео

04:22

Почему нужно обязательно есть чернику: диетолог раскрыла все полезные свойства ягоды Видео

03:02

В ВСУ оценили угрозу нападения РФ и назвали опасные направления Видео

02:16

Самое вкусное овощное рагу: простой летний рецепт Видео

01:37

Изменения в МВД будут зависеть не от Монастырского, а от Банковой - эксперт

00:51

Диетолог перечислил пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета Видео

00:19

Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель Видео

17 июля, суббота
23:52

Трагедия в Затоке: турист утонул в море, его сына ищут Видео

23:20

Конец тропической жары: синоптик назвала дату похолодания в Украине Видео

22:44

В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика трещина на ноге Видео

22:23

"Это провокация": в Госдуме истерят из-за карты с Крымом на футболках клубов УПЛ Видео

21:52

Коррупция в Борисполе: сотрудников аэропорта обвинили в торговле ПЦР-тестами Видео

21:47

Ученые нашли способ к полному выздоровлению от болезни Альцгеймера

Реклама
21:26

Человека унесло в небо на парашюте: в Киеве перевернулся катер при занятии парасейлингом Видео

21:21

Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

21:13

Непогода в Киеве: на правобережье - дождь, а на левом берегу - пылевая буря Видео

20:28

На Львовщине несовершеннолетний устроил ДТП: погибли двое людей Видео

19:50

Очень тяжелое состояние: у певицы МакSим отказывает правое легкое

19:50

В Украине продают фальшивые паспорта вакцинации: стали известны детали нелегального бизнеса Видео

19:32

Безбедная старость Меркель в Газпроме мнение

19:10

Какие профессии самые востребованные в Украине летом-2021 - эксперты Видео

19:05

В Минздраве развеяли самые распространенные мифы о COVID-вакцинации Фото Видео

18:54

У Зеленского назвали сроки визита в США для встречи с Байденом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять