Вот это находка: девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке

Эбби со своей сестрой / Hawaii Tribune

Девятилетняя американка Эбби Грэм случайно обнаружила на берегу Тихого океана послание, которое запустили в океан 37 лет назад. За это время оно преодолело более 6 тысяч километров.

Поначалу девочка подумала, что находка – сокровище, как в фильмах про кладоискателей, и почти не ошиблась. Как только родители вытащили пробку, оттуда выпали разные письма, датированные июлем 1984 года, пишет местная газета Hawaii Tribune-Herald.

На пожелтевших листках бумаги родители прочитали заголовок "Текущие исследования океана" и заметили адрес – город Тёсю, Япония, Клуб естественных наук средней школы. Родители были очень удивлены, ведь они нашли бутылку на Гавайях. Значит, что она за все время преодолела более 6 тысяч километров. При таких условиях школьное исследование, можно считать, фактически не пострадало.

Фрагменты писем / Hawaii Tribune

Авторы послания также просили тех, кто найдёт сосуд, прислать обратно письмо о том, что они изучили исследование, которое было продублировано на японском и испанском языках. Родные попытались найти авторов послания, но пока ничего не удалось сделать.

"Мы искали сайт школы, но все там было написано на японском языке. Мы ничего не поняли. Сейчас собираемся заламинировать письма и отправить их по почте по тому адресу, который был в записке. Видимо, авторам этой идея сейчас, как минимум, 50-55 лет", – отметила мама девочки.

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